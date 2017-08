Barrick: ex funcionarios a declarar por violación a la ley de Glaciares

Son siete ex funcionarios citados por el juez Casanello porque no cumplieron con la norma que protege al ambiente periglacial.

El juez federal Sebastián Casanello citó a prestar declaración indagatoria a tres ex secretarios de Medio Ambiente del kirchnerismo en el marco de una causa en la que están imputados por la supuesta violación de la Ley de Glaciares ante la actividad de la minera Barrick Gold.

El magistrado ordenó ayer que sean citados los ex funcionarios Juan José Mussi (26 de septiembre), Omar Judis (28 de septiembre) y Sergio Lorusso (3 de octubre) y reclamó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que determine si los funcionarios actuales están cumpliendo con la ley.

La AGN deberá auditar si el Ministerio de Ambiente, a cargo del rabino Sergio Bergman, cumple con la ley 26.630 que "establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares" como la creación del inventario de glaciares y del ambiente periglacial.

"Un glaciar no inventariado -o no publicado- es un glaciar desprotegido. Como han dicho los propios autores de la ley 26.639, para poder protegerlos es preciso, primero, conocerlos", sostuvo el magistrado en su fallo.

El magistrado sostuvo que los inventarios debieron haber sido confeccionados para marzo de 2011 y remarcó: "No sólo no se cumplió con dicho plazo, sino que a la fecha –más de seis años después- la provincia de San Juan no ha sido inventariada en su totalidad".

El juez Casanello también dispuso que sean citados a indagatoria tres administradores de Parques Nacionales (Patricia Gandini, Carlos Corvalán y Eugenio Breard) y Ricardo Villalba, el titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), encargado de realizar un inventario de los glaciares.

La causa se originó por la denuncia de la Asamblea Jáchal No Se Toca tras los derrames de agua cianurada provocados por la actividad desarrollada por la minera Barrick Gold en zonas de glaciares y preglaciares en los parajes "El Veladero" y "Pascua Lama".

La investigación de los derrames en sí mismos no la lleva a delante el juez Casanello -que si investiga la supuesta violación a la Ley de Glaciares- porque la Corte Suprema de Justicia determinó que debe ser investigada por la Justicia provincial de San Juan.

En el expediente a cargo de Casanello se investiga si distintos funcionarios públicos incumplieron con sus deberes y no controlaron la actividad desarrollada por la empresa minera en áreas glaciares y periglaciares.