Se tiró de un primer piso para escapar de la golpiza de su marido

Una mujer de 40 años se arrojó desde la planta alta de su casa en un barrio de la capital jujeña en medio de una discusión con su pareja que intentó agredirla, y permanece internada con politraumatismos, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer cuando Isabel Zarcillo estaba en la casa de su pareja, Marcos Ríos (49), quien le causó lesiones en los brazos y las costillas, informaron fuentes policiales a partir del relato de la hija de la mujer, Camila Sivila.

Según el relato de la joven, en medio de la discusión, Ríos amenazó de muerte Zarcillo, que optó por arrojarse desde la planta alta de la casa, ubicada en el barrio Alto Gorriti, de la capital provincial.

Al llegar al lugar la policía, encontró a Zarcillo tendida en la vereda y consciente, aunque con politraumatismos, por lo que fue trasladada al hospital Pablo Soria.

En los primeros momentos, al ser asistida por la policía, Zarcillo contó que había estado ingiriendo bebidas con su pareja, empezaron a discutir, él la agredió y al amenazarla de muerte, decidió arrojarse por la ventana.

Ríos quedó demorado en la comisaria 2da. del barrio Gorriti, donde fue liberado esta mañana ante la falta de una denuncia en su contra, según confirmaron esta tarde a Télam fuentes policiales.

Sin embargo, la hija de Zarcillo manifestó que en las seccionales 1ª y 2ª no le quisieron tomar la denuncia por no ser la persona afectada y pero que tampoco se la tomaron a su madre en el hospital.

“No puede ser que me digan que ellos no pueden dirigirse al hospital a tomarle la denuncia, cuando queda a dos cuadra de la seccional. Yo no sé si éste hombre tendrá influencia, pero esto no puede quedar así”, dijo la joven a Radio Visión Jujuy.

"Si ella no tenía la reacción de tirarse por la ventana la habría apuñalado y hoy en día no hubiera tenido madre", por lo que reclamó "que la policía haga algo”.