Mujer de 38 aÃ±os sedujo con fotos hot a dos menores y abusÃ³ de ellos

Una mujer estadounidense de 38 años fue declarada culpable de tener relaciones sexuales con dos menores de edad, a los cuales conoció a través de redes sociales.

Brooke Lajiness admitió ante el juzgado que sedujo a los jóvenes enviándoles fotos desnuda a través de las redes sociales. Luego los convenció para que escaparan de su hogar en la noche para tener sexo con ellos en su vehículo, hecho que se repitió al menos en 17 ocasiones.

“Es el mayor arrepentimiento de mi vida”, afirmó Lajiness, quien trabajaba en un salón de belleza y es madre de dos niños.

La mujer fue detenida gracias a la denuncia de la madre de uno de los menores. Pese a las acusaciones, su esposo intentó defenderla y afirmó que todo fue causado porque ella sufre de “insomnio”.

La fiscalía había solicitado una pena de entre 8 a 15 años, pero el juez David Swartz decidió que la sentencia será de entre 5 a 15 años, teniendo en cuenta los "factores psicológicos" que influyeron en su accionar, su falta de antecedentes criminales y su admisión de culpabilidad.

“Mi prioridad siempre han sido mis dos hijos y los he cuidado como nadie más puede. Me devasta considerar la posibilidad de que no podré hacerlo más”, expresó Lajiness.

Lajiness quedó libre tras el pago de una fianza de US$ 50 mil aunque con algunas condiciones, como no acercarse al perímetro de colegios, no tomar alcohol, drogas, ni usar redes sociales.