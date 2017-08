Sinead O’Connor alarmó a todos con un desgarrador video

La cantante y compositora irlandesa Sinéad O’Connor admite en un video publicado en su página de Facebook que tiene pensamientos suicidas y batalla contra la depresión.

“Cada día lucho, como otros millones y millones de personas, por mantenerme viva”, dice la intérprete, de 50 años, que popularizó en los años 90 el tema de Prince Nothing Compares 2 U.

En un vídeo de unos 12 minutos en el que aparece sentada al borde de una cama, la cantante lamenta entre lágrimas que está completamente sola viviendo en un hotel en Nueva Jersey, en Estados Unidos. “Las enfermedades mentales son un poco como las drogas, porque no les importa una mierda quién eres, y lo peor es que al estigma tampoco le importa”, señaló O’Connor, quien ha sido diagnosticada con un trastorno bipolar.

“Toda la gente que debería quererte te trata como una mierda. Y cuando te enojás porque te tratan como una mierda, te dicen que por eso te tratan así”, afirma. “Esa no es forma de vivir. No debería ser aceptable que nadie esté así”.

“Sé que soy una de las millones de personas en el mundo que están exactamente igual que yo. Otros no tienen necesariamente los recursos que yo tengo, en el corazón o en el bolso”, reflexiona la autora del tema The Emperor’s New Clothes.

En 2011, se produjo un hecho similar, después de haber colgado varios mensajes suicidas en Twitter.

En noviembre de 2015, la cantante publicó en Facebook una nota en la que anunciaba que había tomado una sobredosis. La policía la localizó en aquella ocasión en un hotel de Dublín y la trasladó a un hospital, donde se recuperó tras recibir tratamiento médico.

En ese momento, también se refirió a la depresión y a la “crueldad” y “abandono” de su familia, integrada por cuatro hijos y su marido Barry Herridge, tras haberse sometido a una histerectomía (consiste en extirpar el útero total o parcialmente).

“Las dos últimas noches han acabado conmigo (…) He tomado una sobredosis. No hay otra manera de conseguir respeto. No estoy en casa, estoy en un hotel, en algún lugar de Irlanda, bajo otro nombre”, publicó la cantante hace dos años.

En mayo de 2016, estuvo un día desaparecida, hasta que la policía de Chicago la encontró. Había salido a dar un paseo en bicicleta, y las autoridades catalogaron su caso como el de una persona en “riesgo de cometer un suicidio”.

Horas atrás, y tras la repercusión del video, en una nueva actualización en su perfil de Facebook, publicaron: “Hola a todos, estoy publicando esto a petición de Sinead, para que todo el mundo que la quiere sepa que está bien, que no es una suicida. Está rodeada de amor y recibiendo los mejores cuidados. Ha pedido que publicara esto porque sabe que están preocupados por ella. No responderé a ninguna pregunta, así que por favor, entiendan. Espero que esto reconforte a aquellos que estaban preocupados”.

O’Connor tiene cuatro hijos: Jake Reynolds, con su primer esposo; Róisín Waters, con John Waters; Shane, hijo del músico Dónal Lunny, y Yeshua Francis Neil, que tuvo con Frank Bonadio.