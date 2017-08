PASO: el efecto Macri y Cristina en la campaña mendocina

Cuando ingresen al cuarto oscuro el próximo domingo los mendocinos no encontrarán en las boletas los nombres ni fotos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo los principales referentes de la política nacional influyen, de diferentes maneras, en el voto local.

El encuestador Enrique Bollati señaló que hay que analizar cómo fueron usadas las figuras nacionales en la campaña provincial. En el caso de Cambia Mendoza, la estrategia fue “esconder” a Macri, ya que su figura perjudica a los precandidatos de Alfredo Cornejo. “No hay referencias al gobierno nacional, ni al PRO, tiene mejor imagen el gobernador”, señaló.

“En la provincia tiene más votantes Cambia Mendoza que Cambiemos. Macri tira para abajo y no suma más que el gobernador”, indicó el analista para explicar porqué el cornejismo decidió provincializar la elección.

Con respecto a la ex presidenta, Bolatti consideró que le servirá su imagen al precandidato kirchnerista Juani Jofré, quien podría dar alguna “sorpresa”. “El peronista mendocino está con Cristina (Fernández), por eso Jofré quiso nacionalizar la elección”, expresó.

En cuanto al FIT, el analista consideró que están en condiciones de mantener su banca en el Congreso Nacional. Y también estima que el candidato del Partido Intransigente, José Ramón (Protectora), pasará el filtro de las PASO para llegar a las generales.

Por su parte el encuestador Elbio Rodríguez aseguró que que por el nivel de indecisos que hay hasta el momento (30%) es difícil realizar un análisis sobre los efectos que Macri y Cristina provocan sobre el votante mendocino.

“El tema provincial es más confuso, hay gente que apoya a Cornejo o a Cristina pero no a Macri, por ejemplo”, manifestó. Y agregó: “Pueden perjudicar y pueden sumar, no lo tengo claro”. Además coincidió con Bollati y afirmó que los candidatos de Protectora podrían conseguir el pase para las generales.

En tanto el encuestador Santiago Alé afirmó que influyen las gestiones ya que la gente “compara”. En este sentido indicó que “en Mendoza la campaña es de Cornejo y no de (Claudia) Najul, es evidente que la alineación con Macri los perjudica. El gobernador es un garante del macrismo y eso puede perjudicar”.

En el caso de CFK, Alé aseguró que su figura sigue teniendo fuerza, especialmente en los estratos medios y bajos. “La influencia que ejerce en Mendoza es favorable porque la gente vuelve a pensar con el bolsillo”, explicó.

Sobre Ramón, aseguró también que pasará el “corte” ya que hay votantes de la centro-izquierda enojados con el kirchnerismo y “poco seducidos” por FIT. “Ramón puede andar”, sostuvo.

Mientras que para la consultora Martha Reale, Macri viene sufriendo “vaivenes” de acuerdo a cómo la sociedad percibe la situación económica. “Tiene un sector de la ciudadanía bastante fidelizado, pero hay un porcentaje de la población que va mutando respecto a la situación de su bolsillo”, señaló.

“Aún no está claro si la se va a nacionalizar o provincializar. El peronismo hizo los esfuerzos para nacionalizar la discusión electoral y Cornejo para provincializar”, indicó.

En cuanto a la ex presidenta, Reale señaló que en Mendoza tiene un techo del 30%, por lo que a los dirigentes peronistas “les sirve” vincular su imagen para la interna porque “tracciona” votos. Sin embargo consideró que para la elección general les plantea un “anclaje” por el techo.

“Si Cristina en provincia de Buenos Aires tiene un resultado contundente en términos de diferencias, eso va a generar una ola expansiva hacia todo el país que beneficie para levantar el techo. Si el resultado es magro se les complica bastante más”; concluyó Reale.

Los candidatos

La precandidata a diputada nacional por el oficialismo, Claudia Najul, de alguna forma intentó despegarse de Macri y apuntó a provincializar la elección. "El presidente genera expectativas hacia el futuro y Cristina genera amores y rencores respecto del pasado”, señaló.

“En la provincia los mendocinos van a valorar la gestión de Cornejo”, pronosticó Najul.

El precandidato de Construyendo Mendoza, Jorge Tanús, señaló que mientras Macri influye “negativamente”, la ex presidenta tiene buena imagen en la provincia ya que hay muchos que la “extrañan”. De todas maneras no se siente perjudicado por no tener la foto con Cristina como si la obtuvo Jofré. “Tengo una propuesta distinta para Mendoza, el fundamento de mi espacio es la autonomía provincial”, remarcó.

Por su parte Jofre si se entusiasma con traccionar votos gracias a la imagen de la ex jefa de Estado. Además señaló que Macri “resta” porque es responsable de la “mala situación económica y del retroceso de los derechos conquistados”.

Omar Félix (Somos Mendoza) dejó en claro que Cristina no es candidata por Mendoza, aunque rescató algunas políticas del gobierno anterior. En cambio apuntó contra Macri: “Lamentablemente nos beneficia a nosotros porque cada vez hay más rechazo a sus políticas”.