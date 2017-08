Barbie Vélez: “Me volví a enamorar”

Tras la escandalosa separación con Federico Bal, tribunales mediante, a Barbie Vélez la acompañaron varios rumores amorosos, pero siempre negados por ella. Sin embargo, ahora confesó que está nuevamente en pareja.

Invitada a Pampita Online, el ciclo que tiene la modelo en KZO, la hija de Nazarena Vélez escuchó la pregunta que la hizo sonrojar: “¿Te volviste a enamorar“, quiso saber Carolina Ardohaín, y recibió un “Sí” como respuesta.

Barbie reconoció que hay alguien “conquistándola” pero no quiso revelar el nombre ni la profesión de su nuevo novio. Además reveló que hoy por hoy, no se animaría a salir a la calle junto a él.

“Pero no porque no me anime por algo mío, sino porque no quiero que se queme. Si te hace bien, está bueno cuidarlo“, explicó. Y agregó: “Lo tengo recontra guardado. Es muy buena persona“.