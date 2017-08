Abre la venta de entradas del Lollapalooza y se agotan en minutos

Las entradas "Eartly Birds" y "Preventa 1" se agotaron. El festival será el 16, 17 y 18 de marzo del 2017 y aún no se conoce el line up de artistas.

Cientos de personas acamparon durante días en las inmediaciones de La Rural (único punto de venta habilitado además de la página oficial del festival) esperando las primeras entradas para la nueva edición del Lollapalooza que tendrá lugar el 16, 17 y 18 de marzo de 2018 en el Hipódromo de San Isidro.

Desde esta madrugada más contingentes de festivaleros fueron formando filas en torno al predio con el mismo objetivo.

Estas entradas cuestan $1.750 (más el cargo de servicio si se abonan por Internet) hasta agotar stock, para luego pasar a la siguiente etapa de Preventa 1 que ya tendrá un precio de $2.500. A través del banco Santander Río también se podrán conseguir 10.000 entradas generales y 500 VIP en una preventa exclusiva que ofrece hasta seis cuotas sin interés y descuentos hasta el 14 de agosto.

En menos de una hora, se agotaron las "Early birds" y "Preventa 1".

Cada uno juzgará si la locura por las entradas es justificada, pero lo cierto es que los lineups del festival suelen traer platos fuertes: Metallica, Red Hot Chilli Peppers, Noel Gallagher, The Strokes, Pharrell Williams, Duran Duran, The Smashing Pumpkins, New Order, Rancid, Robert Plant y Tame Impala son sólo algunos de los nombres internacionales que visitaron el país en el marco del "Lolla", mientras que también hay lugar para lo mejor de la música local con apariciones de El Mató a un Policia Motorizado, Babasónicos, Illya Kuryaky, Juana Molina, Lisandro Aristimuño, Pedro Aznar, Pez y muchos más.

Lo cierto es que se desconoce el listado de artistas que se presentarán en el 2018.