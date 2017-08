"No era un machete, era un croquis": la defensa del docente acusado de copiarse

"No era un machete, era un croquis". Así se defendió César Cruz, el docente acusado de copiar en un examente para acceder a un cargo directivo en San Rafael.

Cruz es docente de la escuela Técnica de La Llave "Martín Güemes". Tiene 48 años y lleva 17 en la docencia.

"No había dormido", dijo en una entrevista con TVA Canal 4 de San Rafael. "En un momento dado, de tensión, de nervios, se me puso la mente en blanco y no sabía para dónde encarar el examen. Fui al baño, me acompañaron. Volví, seguí con la evaluación. Yo había estudiado, me hice un papelito que era un croquis, con palabras claves, no era un machete", explicó.

"No sé si por ingenuidad llegué a sacar el papelito, mirar las palabras claves, y seguir la evaluación. Eso fue una primera vez. Después, la segunda vez, también lo hice y ahí dijeron que yo me estaba copiando y me sacaron la evaluación", continuó el director Suplente de la Escuela Técnica de La Llave.

Su caso fue difundido por el portal Información Ciudadana de San Rafael y luego replicado por varios medios provinciales y nacionales.

"Me dijeron que yo estaba sacando ventaja hacia los demás. Yo le dije que no era así, que sino yo me anulaba la evaluación. Me ofrecí a anularla, pero no me permitieron", señaló Cruz, quien asegura que no se copió. "Estoy muy avergonzado, realmente, porque soy una persona que me gusta ir por el bien", agregó.

"Dicen que yo tenía 10 papelitos pero no es así. Era un papelito de 5 centímetros por 5 centímetros, o más chiquito. Habré puesto 10 o 15 palabras", precisó.

Desde la Dirección General de Escuelas anunciaron que Cruz será sancionado. En principio será desplazado de su cargo y también se inició un sumario administrativo que podría derivar en una denuncia penal.

En idéntica situación se encuentra una maestra del Gran Mendoza que "usaba para copiar undispositivo similar a un audífono, desde donde recibía información", revelaron en la DGE. Fue descubierta porque el aparato se oía en medio del silencio del examen.