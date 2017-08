Tomar conciencia de una vez

Mendoza se convirtió este año en el centro de atención nacional por las muertes en las rutas, sobre todo, en las zonas montañosas. Por eso es inaceptable que, a la falta de inversión oficial en infraestructura y comunicaciones en el principal corredor internacional, por ejemplo, existan conductores que desoigan las normativas y todo tipo de recomendaciones a la hora de manejar, tal como damos a conocer en esta edición. Las infracciones siguen a la orden del día y nuevas tragedias están en puerta si no se produce un cambio de fondo, cultural. Por eso es necesario, también, que los choferes de camiones y micros tomen conciencia –de una buena vez– de los riesgos a los que exponen a todos. Asimismo, es inadmisible que no se agudicen los controles y no se labren severas multas a quienes infringen las leyes de tránsito. Es hora de que el Estado y la comunidad aúnen esfuerzos para darle un giro a esta triste realidad.