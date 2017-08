Así es la nueva forma de enviar audios en WhatsApp

Mientras se espera que Whatsapp cumpla con lo prometido y permita borrar los mensajes ya enviados, la cuenta de Twitter @WaBetaInfo sigue anunciando novedades para las próximas versiones.

Lo nuevo es que el servicio de mensajería va a permitir grabar mensajes de audio sin tener que estar presionando la pantalla.

Por ahora, hay que presionar el botón de notas de voz para grabar mensajes. Con la futura actualización que se está probando solo para Android, se podrán grabar audios de hasta 15 minutos pulsando una sola vez. Incluso vas a poder salir de WhatsApp y abrir otra aplicación. Una vez que termines de hablar, volvés para mandar el audio pulsando sobre una notificación.

WhatsApp beta for Android 2.17.290: it's now possible to record an audio message in background (Attach media> Audio > Record with WhatsApp). pic.twitter.com/Tb0cHO2mKf