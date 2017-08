Una cafetería le cobra más caro a los hombres

Un bar australiano decidió tomar "medidas drásticas" para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres: cobrarles a ellos un 18% extra por cada bebida.

En "Handsome Her" aseguran que todos los clientes han pagado sin problemas ya que todo lo recaudado se destina a distintas asociaciones benéficas de mujeres australianas. Alexandra O'Brien sostuvo que la medida se realiza una semana al mes y cree que ayuda a que los hombres noten sus privilegios en el trabajo.

Una medida obligatoria

"Si los hombres no quieren pagarlo, no vamos a decir que se vayan, pero es una oportunidad para hacer algo bueno", comentó la dueña a The Mirror. Parece que los clientes de esta cafetería vegana, y que utiliza tazas de café desechables y sirve un menú 100% vegetal, apoyan esta idea.

"El bar está hecho por y para las mujeres, aunque los hombres son bienvenidos y no tienen por qué pagar el recargo si no quieren", aseguró Alex.

Uno de los clientes dijo a Seven News que "es justo si piensas en el mundo y la desigualdad de género que tenemos y que es una idea brillante porque muchas personas no conocen la verdadera brecha salarial que existe".

El recargo del 18% no se ha elegido por casualidad: es la diferencia salarial de género que tuvo Australia en 2016, según un informe realizado por la Agencia para la Igualdad de Género en el Trabajo.