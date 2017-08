"El kirchnerismo dejó mucha corrupción y despilfarro"

Esta semana el presidente Mauricio Macri cumple 19 meses de gobierno. Con respecto elecciones el presidente afirmó que "casi seguro" Cristina Fernández obtendrá una banca en el Senado en octubre aunque sostuvo que si el oficialismo gana, se acelerará el plan que lleva adelante su gobierno y prometió "una cosa nunca vista".

"Como están las cosas, casi seguro va a ser senadora (Cristina Fernández). Es extraña la campaña, ahora ellos copian nuestras formas de comunicación. Qué lástima que no copian decir la verdad, sería tan bueno un debate en serio", expresó.

“La inflación me desvela”, reconoció pero señaló que confía en lo recorrido hasta acá. “También me decían loco cuando aseguraba que Boca iba a estar entre los 5 mejores equipos del mundo".

El jefe de Estado manifestó que el kirchnerismo dejó "mucho desquicio, corrupción y despilfarro". Y da cifras: "Las obras de rutas que estamos haciendo en todo el país equivalen sólo al 15 por ciento de todo lo que se robaron".

Con respecto a la situación de Venezuela, Macri señaló que deber ser difícil “irse a dormir con tantas muertes sobre tu cabeza, muy duro, muy duro, Maduro. Fuiste mucho más allá de lo que debías. Y creo que esto es algo que la historia no te lo va a perdonar", indicó.

El mandatario se refirió a los años del kirchnerismo. "Yo me desespero. Lo que más me enloquece no es lo que se robaron, es la cantidad de recursos que tuvieron y los despilfarraron. La década kirchnerista tuvo 643 mil millones dólares más que la década menemista. Esa cantidad de plata es incalculable. Con toda esa plata hoy no debería haber un argentino sin cloacas, sin agua potable, sin pavimento, sin veredas, sin escuela, sin hospital. Esa plata alcanzaba para todo".

En torno a esto Macri señaló que la mayor sorpresa que se llevó cuando asumió fue la “destrucción de cada estructura del Estado”.

Además se refirió al “nivel de corrupción tremendo en los contratos firmados”. “El kirchnerismo dejó mucho desquicio, corrupción y despilfarro”, añadió.

También Macri se refirió al “agujero fiscal” que dejó la gestión anterior. “Claramente hay que seguir bajando la inflación, porque la inflación es la mayor estafa para la gente común, para el trabajador, para el que no sabe cómo defenderse, el que cobra el salario a principio de mes y después cada día ve que se le va y no llega, y que no sabe cuál es el valor de nada”, dijo Macri. En ese sentido aseguró que la inflación “le quita el sueño”.

Macri aprovechó y criticó también a los empresarios que se “corrompieron” en “connivencia” con los gobiernos anteriores.

En cuanto a su relación con el Papa Francisco, el presidente expresó: “Claramente hay que seguir bajando la inflación, porque la inflación es la mayor estafa para la gente común, para el trabajador, para el que no sabe cómo defenderse, el que cobra el salario a principio de mes y después cada día ve que se le va y no llega, y que no sabe cuál es el valor de nada”.

Fuente: Infobae