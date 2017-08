Fede Bal y Laurita Fernández prendieron fuego la pista

El viernes no fue el mejor día para el reggaetón, que empezó más frío que un témpano. Este lunes, Federico Bal y Laura Fernández llegaron a la pista del Bailando para demostrar cómo se baila este caliente ritmo y dejar estelas de fuego a su paso.

“Los veo muy sonrientes. Son la primera pareja separada a la que no le pesa bailar reggaetón”, comentó Marcelo Tinelli en la previa.

Fede, traicionado por su subconsciente, dijo: “Fuimos ex novios. Perdón, fuimos novios”, se corrigió a tiempo.

La ex pareja y campeones del Bailando 2015 presentaron una coreografía súper fogosa al ritmo de “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee y el final nos dejó llenos de preguntas.

Ellos insisten con que continúan separados, pero el apasionado beso que se dieron al final de la coreo hace que nos preguntemos: ¿Volvieron?

“Es mi ex, ¿cómo no me va a gustar tocarlo o me va a ser incómodo tocarlo? Si ya lo conozco, pasaron cosas…”, dijo Laura cuando le preguntaron por la notable química entre ellos.

Y Fede agregó: “Me daba para hacer otro tipo de beso. Le hubiese comido la boca pero el tema era para hacer otro cierre, un poco más romántico”.

Ángel de Brito (10) observó: “Me encantó, entienden mejores que nadie el juego. Estuvo bien bailado y fue caliente. Además, manejaron bien los tiempos”.

Pampita (voto secreto) analizó: “Sonrío porque me encanta verlos bailar. Siempre traen propuestas y trucos nuevos. Me encanta que se la jueguen, nunca defraudan, ni cuando tienen problemas personales. Vi una química distinta en la pareja”.

Moria Casán (9) evaluó: “La coreo fue seductora, fantástica, tenía seducción. La precisión de la señorita es única, todo es preciso. Y no puedo creer lo que hace Fede. El beso no fue bueno, fue de esquimal”.

Marcelo Polino (10) concluyó: “¡Bienvenido el reggaetón, por fin! Un fuego esta pareja, me encantó, excelente”.

Total: 29 puntos.

Fotos: Jorge Luengo-Ideas del Sur