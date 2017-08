Francisco Delgado, indignado por el bullying que le hacen a su hija

Francisco Delgado estalló en la red luego de que algunos usuarios se burlaran de su hija Elena, de dos años, fruto de su relación con Barby Silenzi.

A través de su cuenta de Instagram, el ex GH expresó su furia por las burlas que recibe su pequeña hija por su falta de pelo.

“Esta página de Facebook EBDM bromea y postea fotos de Elena (2 años) burlándose por el pelo de mi hija. Prometo que voy a encontrar a la brevedad al creador para charlar fervientemente… se agradece denunciar el perfil. Muchas gracias”, escribió Francisco.

Junto al mensaje, publicó la captura del sitio en cuestión donde pedían: “Hola pelonitos. Traemos una consigna si quieren que subamos fotos tonight (esta noche en inglés). Deberán dibujarle pelito a Elenita y postearlo aquí como comentario. Los más bellos trabajos recibirán muchos likes. Dejamos la foto para intervenir”.

Esta pagina de facebook EBDM bromea y postea fotos de Elena (2 años) burlandose x el pelo de mi hija. Prometo que voy a encontrar a la brevedad al creador para charlar fervientemente… se agradece denunciar el perfil Muchas gracias… Una publicación compartida de Francisco Delgado (@frandelgadooficial) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 2:28 PDT

Tras el momento de furia, Delgado escribió unas sentidas palabras dedicadas a su hija.

“Elena es una nena feliz. Hace poco cumplió 2 años y a veces dice cosas que me sorprenden mucho, porque pareciera que es mucho mas grande. Cada vez que vamos a una plaza o a un lugar donde hay otros nenes enseguida los saluda y me pide que quiere jugar con ellos. Tiene una sonrisa que puede apagar cualquier angustia. A veces estoy depre y cuando ella se me ríe así me devuelve algo que no puedo explicar aquí pero que tiene que ver con la alegría. Yo deseo que Elena sea muy feliz, pero sé, que el mundo es un lugar muy oscuro y pasan cosas terribles, incluso para bebes de 2 años. Ojalá algún día Elena lea esto, y ojalá que cuando eso pase, estemos muy unidos, sabiendo que Elena es una nena feliz.❤”, expresó.

Semanas atrás, Delgado hizo mención al tema y compartió una foto de su hija con una peluca. “Tanto joden con el pelo de Elena que decidimos comprarle una peluca. Sos hermosa de todas las maneras imaginables Elena”, escribió en ese momento.