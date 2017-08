China aceptó apoyar las sanciones a Corea del Norte

China manifestó este lunes su total apoyo a las nuevas sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Corea del Norte por sus dos recientes pruebas de misiles, aunque resaltó la necesidad de que estas medidas no afecten en exceso a la economía norcoreana.



La Resolución 2371 aprobada el sábado por el Consejo de Seguridad, del que China forma parte, "sirve al objetivo de salvaguardar la paz y la estabilidad" y de "avanzar en la desnuclearización", destacó en un comunicado el portavoz de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang.



La resolución "refleja la unánime posición de los miembros del Consejo de Seguridad", añadió Geng, quien puntualizó que las sanciones "deben evitar negativos efectos contra actividades económicas y cooperación que no estén prohibidas", como la ayuda humanitaria o el intercambio de alimentos.



El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado con frecuencia sus dudas sobre la relación entre China y Corea del Norte, por su afinidad ideológica y el hecho de que Pekín sea el principal socio comercial y fuente de ayuda económica del aislado régimen norcoreano.



Frente a esas dudas, el portavoz e dExteriores chino advirtió de que "la situación en la península de Corea sigue siendo compleja y sensible", por lo que pidió a los países implicados que se contengan y "hagan esfuerzos para aliviar las tensiones".

Geng reiteró la propuesta china de "doble suspensión", lanzada hace unos meses por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y en la que Pekín sugiere ofrecer a Corea del Norte el fin de las maniobras estadounidenses y surcoreanas en aguas cercanas a cambio de que Pyongyang detenga sus pruebas atómicas y de misiles.



El conflicto actual se complica debido a la oposición de China a la instalación en territorio surcoreano del escudo antimisiles estadounidense THAAD, en teoría diseñado como defensa para armamento de Corea del Norte pero que según Pekín también amenaza su seguridad, ya que su radio de alcance incluye territorio chino.