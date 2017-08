Mario Pergolini no dijo a quién vota, pero aseguró que a Cristina no

Aparece cada tanto. Tiene una relación ambigua con la televisión, de la que huye, pero de la que necesita alimentarse cada tanto. O, tal vez, una necesidad que le plantea el resto. Por eso, Mario Pergolini estuvo como invitado en La Cornisa, y se metió de lleno en la política Argentina, con algunas inesperadas revelaciones.

El conductor dejó en claro que no votaría a Cristina Fernández de Kirchner porque “fue muy difícil estar en medios en los últimos años, fue muy difícil no ver que la plata que se llevaron servía para otra cosa“. Sin embargo, no dijo a quién sí pensaba votar, debido a la grieta instalada en nuestro país. “Argentina no es un país para decir a quien se vota“, sentenció.

Entrevistado por Luis Majul, en cuanto al Gobierno de Mauricio Macri, Pergolini dijo que aún tiene “un poco de esperanza“, aunque reconoció que “el rumbo de la economía está siendo doloroso”. En ese sentido, y tal como se lo dijo alguna vez al mismísimo Presidente, espera que “no nos cague”.

Pero Mario fue un poco más allá, y recordó su militancia en la UCR, y su trabajo con Raúl Alfonsín. “Era parte de la Juventud Radical. Milité en el ’81, en el ’82 y ’83. No sé cómo, si por incapacidad del resto o qué, entré a trabajar en Casa de Gobierno“, contó, y agregó: “Una etapa rara de la vida. Me quedé hasta ´Felices pascuas, la casa está en orden´. Me acuerdo que le dije a Alfonsín que yo me iba, que me parecía que podía haber tomado otras decisiones, y él me dijo: ´Vas a entender con el tiempo´“.