Agosto violento: ya hubo cinco crímenes en el Gran Mendoza

Un hombre murió tras ser baleado en Luján de Cuyo y se convirtió en el quinto asesinado durante agosto en el Gran Mendoza.

Según informó el Ministerio de Seguridad, alrededor de las 8 de este lunes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un descampado del Barrio Alto de Luján. Si bien la información oficial indicaba que tenía un golpe en la cabeza, el fiscal Gustavo Pirrello confirmó que fue baleado.

“Se halló el cuerpo sin vida de una persona con una herida de arma de fuego, eso es lo que tenemos hasta el momento”, indicó esta mañana Pirrello a radio Nihuil. “Estamos trabajando con la identificación de la persona. Es un hombre de entre 25 y 35 años, tiene un solo disparo en la parte del abdomen", agregó.

El fiscal indicó además que los vecinos escucharon "un disparo", pero no supieron precisar la hora. En este sentido dijo que en el lugar no se encontraron vainas servidas pero sí algunos rastros de pisadas que serán analizadas.

La víctima aún no fue identificada ya que no tenía documentos. "En principio no sería de la zona porque los vecinos no lo han visto, nadie se ha acercado a decir que falta alguien", comentó Pirrello.

El quinto asesinado

Agosto se convirtió en un mes violento en el Gran Mendoza, con cinco crímenes. La ola de asesinatos comenzó el miércoles 2, cuando Rubén Antonio Baronio (52) fue apuñalado en una obra en construcción en Las Heras.

Un día más tarde en Godoy Cruz, Isaías Gaspar Sánchez (15) fue baleado en la nuca cuando iba a bordo de una motocicleta por la manzana C del barrio Bicentenario y falleció a las pocas horas en el Hospital Central.

Juan Carlos Ruíz Pereyra (28) fue asesinado a balazos la noche del viernes a metros de su casa, en el barrio San Martín, Ciudad.

El sábado Franco Exequiel Oros Báez (23) ingresó a la Guardia del Hospital Carrillo con tres heridas de arma de fuego en el tórax. Los profesionales de la salud lo asistieron rápidamente pero, a los pocos minutos, el joven falleció.

Estas dos últimas causas quedaron a cargo del fiscal de Homicidios Carlos Torres. Los detectives aseguraron que están “cerca” de atrapar a los sospechosos.