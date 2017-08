El vuelo más largo del mundo fue piloteado por un argentino

El piloto misionero Javier Maluf comandó el vuelo más largo del mundo que tuvo una duración de 18 horas y 7 minutos. La ruta aérea entre Qatar y Nueva Zelanda sufrió modificaciones por las restricciones impuestas recientemente al país asiático, por lo que el vuelo diario que conecta las ciudades de Doha y Auckland se prolongó alrededor de dos horas.

El argentino que trabajaba para el Aeroclub Posadas le tocó ser comandante entre los cuatro pilotos del vuelo 921 de Qatar Airways que partió desde la ciudad neozelandesa más importante y recorrió 15.750 kilómetros con 219 pasajeros a bordo, consumiendo 163 mil litros de combustible.

"Hace diez años que estoy en la compañía más importante del mundo y tuve la suerte de hacer este viaje. Son 24 horas de trabajo desde que me pasan a buscar y hasta después del aterrizaje", contó en diálogo con El Territorio desde su casa en la capital qatarí.

En concreto, los piloto no están está sentado frente a los comandos durante todo el recorrido, pero el comandante es responsable de todo lo que ocurra en la aeronave, en este caso un Boeing 777-200-LR, de lo más moderno en el ámbito aerocomercial y con más de 20 horas de autonomía.



"Mi siguiente desafío es pilotear los nuevos 777, la empresa encargó unos cien y los primeros llegarían en 2020. Tendrán menos componentes metálicos, por lo que se reduce el peso y ganaría en autonomía. Me gustaría comandar un vuelo más largo si surgiera", señaló.



La vida del piloto

Un piloto que realiza este tipo de rutas completa en alrededor de cuatro vuelos el máximo de 90 horas mensuales. A causa de este viaje, los pilotos tienen dos días de descanso en destino y otros dos en el regreso antes de volver a estar en funciones.



"Cuesta acostumbrarse al jet lag, depende de cada organismo. Al principio me tocaba ir a Estados Unidos, llegábamos a la tarde, me acostaba a dormir y me despertaba a las 3 de la mañana. Pero con el tiempo me acostumbré, con ejercicio y comiendo poco en la cena para dormirme más rápido", dijo.