Algunas cosas que inspiraron a crear Star Wars

El estreno de Star Wars en 1977 significó el principio de una saga que se remonta hasta nuestros días. Pero George Lucas comenzó a diagramar su universo al principio de esa década.

Fueron numerosas las influencias que tuvo el director a la hora de crear su universo y los personajes que lo habitan. Vamos a contarte algunas de ellas:

1. Dinotopia

Dinotopia es una serie de libros creados por James Gurney que relatan las historias en una isla donde hombres y dinosaurios conviven pacíficamente. La inspiración del paisaje de la isla fue una fuerte inspiración para Naboo en Epidosio I. George Lucas contaría que la serie de libros era por entonces la favorita de su hijo Jett.

2. Lo que el viento se llevó

Claro que no hablamos de una influencia directa en la película. El poster original de El Imperio Contraataca muestra a Harrison Ford y Carrie Fisher emulando la ilustración de Clark Gable y Vivian Leigh en el poster de este clásico del cine.

3. La Fortaleza Perdida

La cultura japonesa es una fuerte influencia en la gestación de la saga espacial, y Akira Kurosawa es uno de los directores que George Lucas más admira. A modo de homenaje a esta película del director japonés, Lucas replicó varios conceptos y personajes.

4. Seriales

En los inicios del cine, los seriales eran cortos que funcionaban como capítulos contando una historia. George Lucas siempre comentó que la influencia principal fueron los seriales de Flash Gordon y de Buck Rogers, ambos de la década del ‘30.

Se cree que otras influencias fueron losd seriales The Fighting Devil Dogs y The Phantom Empire. En el primero, el villano The Lightning viste un traje y un casco negro, mientras que en el segundo los habitantes de la ciudad subterránea de Murania utilizan un dispositivo especial para respirar. Ambas serían atributos que Lucas integró en Darth Vader, pero esto nunca se confirmó o negó.

5. Historia Mundial

Muchos de los acontecimientos que suceden en la saga tienen un equivalente en sucesos ocurridos en la historia mundial, pero la analogía más mencionada es la comparación del Imperio con la Alemania Nazi.

os uniformes de los oficiales imperiales son similares a los de los soldados Nazis, mientras que las fuerzas de choque imperiales se las conoce como Stormtroopers, similar a Sturmtruppen que eran tropas de asalto alemanas durante la Primera Guerra Mundial.

La Gran Purga Jedi de La Venganza de los Sith es análoga al Holocausto Judío y a la Noche de los Cuchillos Largos, una operación donde se asesinó miembros del partido Nazi para consolidar el poder absoluto de Adolf Hitler. Esta comparación entre el Imperio y la Alemania Nazi continuó en Epidosio VII, donde J.J. Abrams crea el Primer Orden basándose en la idea de que hubiera sucedido si los Nazis en el exilio hubieran reagrupado fuerzas.

6. El Héroe de las Mil Caras

Este libro es la resolución de la investigación del mitólogo Joseph Campbell, donde compara diferentes mitos de diversas culturas a través de la historia y encuentra puntos en común. Esto lleva a la creación del concepto del Monomito, una teoría que sostiene que todos los mitos de la humanidad son una variación de la misma historia. George Lucas aplicó estos conceptos, junto al llamado “Camino del héroe”, y fue lo que determinó la narrativa de la primer película en 1977.

