Aaron Carter revela su bisexualidad con un emotivo mensaje

Aaron Carter, hermano menor del Backstreet Boy Nick Carter, utilizó su cuenta de Twitter para abrir su corazón y revelar su bisexualidad en una extensa carta.

El cantante de 29 años, que días atrás fue detenido con su ahora ex novia por conducir bajo efectos de sustancias ilegales, publicó una carta en la que contó que “a los 13 años empecé a sentirme atraído tanto por las chicas como por los chicos”.

“Quiero empezar diciendo que amo a todos mis fans. Hay algo que quiero decirles que siento que es muy imporante para mi identidad. Es algo que me ha pesado en el corazón desde siempre. No me da vergüenza, solo es un peso del que me quiero librar“, arrancó diciendo.

Y siguió: “Crecí en esta industria, y a los 13 años empecé a sentirme atraído tanto por las chicas como por los chicos pero no fue hasta los 17 cuando, tras unas relaciones con mujeres, experimenté con un hombre por el que sentía atracción y con el que había trabajado y crecido”, contó el joven, quien fue pareja de Lindsay Lohan y Hillary Duff.

“Para mí, la música siempre ha sido mi templo. La música siempre será lo que trasciende a todos nosotros y a mí. El estudio siempre ha sido mi lugar seguro. Pero el objetivo final para mí es estar contento. No quiero ser una decepción”, afirmó el hermano de Nick Carter.

Para cerrar la carta, Aaron citó una frase de Boy George. “Nunca me sentí como si no perteneciera, sólo actué como si lo hiciera”.

Horas después de publicar la carta, el cantante uso la misma red social para agradecer el apoyo que ha recibido.