Consejos para entrenar tu mente

Tené buenos propósitos: a principio de año todo son buenos propósitos. Siempre empezamos con muchas ganas, en ocasiones demasiadas, que luego van desapareciendo hasta que por diversos motivos (lesiones, desmotivación, falta de tiempo o todo junto) dejamos pasar el momento.

Partimos de la base de que el deporte es uno de los mejores medios para llegar a un estado mental de equilibrio, en el que un cuerpo en forma y saludable permite vivir con más vitalidad y bienestar. Sin embargo, el entrenamiento deportivo puede provocar agotamiento y fatiga, no sólo físico, sino también mental, con efectos perjudiciales, que se terminan reflejando en el rendimiento y salud del deportista.

Entendemos por psicología deportiva: "cuando las capacidades fisiológicas, las técnicas de entrenamiento, la intensidad de trabajo, alcanzan niveles máximos, la frontera última de la ciencia del deporte es la mente y es allí donde hace su aporte la psicología deportiva". Efectivamente esta afirmación sólo es aplicable para los deportistas que buscan el máximo rendimiento, y somos conscientes de que muchos de nosotros vemos el deporte de una forma más relajada o con la única pretensión de mejorar a nivel personal.

Pero recuerda que el deporte de élite es la cuna de la experimentación y, en la búsqueda del máximo rendimiento, se obtienen respuestas para todo tipo de deportistas:

¿Por qué nos lesionamos más o rendimos menos en época de exámenes, cuando hay problemas en casa, o mucho trabajo? ¿Cómo puedo controlar mis nervios precompetición? ¿Por qué me cuesta tanto salir a entrenar últimamente? ¿A qué circunstancias está sujeta mi motivación?

Debés ser realista: en primer lugar debés valorar si el objetivo propuesto es viable. La disponibilidad de tiempo, el interés, la edad o los recursos técnicos, son limitaciones que hay que tener en cuenta. Tenés que ser justo con vos mismo y ponerte objetivos alcanzables dentro de tus capacidades y posibilidades. En torno a esto girará todo. Si apenas disponés de cuatro horas semanales para dedicarle al deporte, difícilmente podrás correr la Copa del Mundo.

Ordená y planificá tu objetivo: desde el primer momento en el que decidís ponerte manos a la obra, asesorate, bien a través de los conocimientos de un experto en actividad física o de bibliografía. Un entrenador evitará errores en tus entrenamientos y optimizará tus horas de actividad física, necesitando menos horas de entreno para obtener mejores resultados y así sabrá adecuar el entrenamiento a tus actividades diarias. Además hará las veces de psicólogo y será quien equilibre la balanza, siempre desde la objetividad.

Sitúa los entrenamientos más estresantes (generalmente de alta intensidad) en períodos y días alejados de las competiciones, citas importantes o situaciones que creas que puedan crearte tensión (reuniones, exámenes, viajes de negocios), para evitar que se junten dos períodos de mucha concentración (y fatiga) mental. Si no consideras conveniente el ponerte bajo las instrucciones de un preparador, infórmate leyendo libros o busca algún plan de preparación para mountain bike. Aunque no sea específico para ti, incluirá principios básicos que seguro serán mejor que entrenar al azar.

Planeá descansos: como continuación del punto anterior, debes programar períodos de descanso, no sólo físicos, también psicológicos. En esos períodos, realizá esas actividades que siempre querés hacer (otros deportes, algún viaje) que entren dentro de tu período de descanso físico y que aprovechés para mejorar tu grado de satisfacción personal. Si ves que tu modo de entrenar te hace entrar en un proceso monótono, añadí más variedad a tu entrenamiento con actividades nuevas y distintas a las convencionales. El día antes de una competición intentá descansar, pero que eso no suponga un castigo. No estés todo el día observandote y comparando sensaciones porque lo único que hacés es agobiarte. Distráete un poco dando un paseo, yendo al cine, pasando un día tranquilo en familia.

No debés perder el rumbo: todos coincidimos en "el que algo quiere, algo le cuesta", ya que el espíritu de superación es uno de los pilares del deporte, pero no hay que confundir el rentabilizar tus horas de hacer deporte entrenando correctamente, con sacrificar horas del resto de tu vida por el deporte. No permitas en ningún momento que tu meta te obsesione o genere en ti un estado de estrés, ya que esto te conducirá, con total seguridad, al abandono y fracaso del objetivo inicial.

Motivate a diario: no permitás que el miedo al fracaso te desmoralice o te genere dudas sobre si realmente estás preparado o no. No te preocupés por el resultado final, sé siempre positivo y pensá que lo que hace grande y único al deporte no es la meta, sino los momentos experimentados en el camino. Si surgen complicaciones, pensá que ya recuperarás y tomate el tiempo necesario. Muy importante es no mirar el objetivo de forma total, ponete metas a corto plazo, semanales e incluso diarias.