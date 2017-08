Battaglia suena para dirigir a la Lepra

El ex volante de Boca Juniors Sebastián Battaglia se sumó en las últimas horas a la lista de probables candidatos para la conducción técnica de Independiente Rivadavia, en tanto desde la dirigencia del club mendocino anticiparon que entre mañana y martes definirán al sucesor de Alfredo Berti, que dirigirá a Argentinos Júniors en la próxima temporada.

De esta manera, Battaglia, que aún no debutó como entrenador, se agregó a la nómina de técnicos que se postulan para hacerse cargo del plantel mendocino. También están en la pulseada, dos ex futbolistas que pasaron por el club, el ex entrenador de Atlético Paraná, el mendocino Darío “Indio” Ortiz, y el ex arquero Jorge Vivaldo.

Según allegados a la dirigencia del “Azul”, a Battaglia “le realizarán una oferta económica” y a partir de allí, se avanzará en cuanto a su proyecto futbolístico que espera llevar adelante en caso de ser elegido.

En cuanto a Ortiz, el ex zaguero ya mantuvo dos reuniones con la dirigencia de Independiente, que encabeza el flamante presidente Fernando Colucci, las que fueron calificadas de ”muy positivas” por el propio ex futbolista.

En el caso de Vivaldo trascendió que si bien nadie se ha contactado con él, el ex arquero presentará a los dirigentes un proyecto de trabajo.

Los dirigentes de la “Lepra” mendocina esperan definir el nuevo técnico a más tardar el martes, ya que pretenden que el plantel inicie los trabajos de pretemporada el lunes 14 del corriente