Polémica por un video de Callejeros antes de la tragedia de Cromañon

Es el registro del recital en Obras, ocurrido en abril de 2004, y muestra el ritual con las bengalas. Ex Callejeros repudiaron su publicación.

Un video de un recital de Callejeros ocurrido en el estadio de Obras, meses antes de la tragedia de Cromañon, generó polémica por su publicación y hasta cosechó el repudio de ex miembros de la malograda banda, ya que muestra cómo los seguidores hacían pogo con bengalas.

El video del recital ocurrido en abril de ese año -la tragedia ocurrió en diciembre- muestra el momento en que el grupo toca uno de sus hits -"Una nueva noche fría"- y, abajo del escenario, se desata la locura. La decisión de publicar ese registro corresponde a Pelo Music.



"Queremos expresar nuestro más profundo repudio a su difusión", dice en un momento el comunicado firmado por los ex callejeros Cristian Torrejón, Daniel Cardell y Patricio Fontanet.



"Las imágenes difundidas son de exclusiva propiedad de quien en aquella ocasión fuera el sello discográfico del grupo musical, motivo por el cual no podemos autorizar ni impedir su difusión, pero invitamos a todos a no reproducir el video ni a adquirir la futura edición de dicho material en dvd en muestra de disconformidad por la falta de ética y por su publicación 13 años después del show y con la única finalidad de su comercialización inescrupulosa", reza el comunicado.