Video: una mujer golpeó salvajemente a su mascota en un tren

La pasajera estaba bajos los efectos de estupefacientes y no dudó en agredir a su pequeña mascota delante de todos.

Una mujer no tuvo drama en pegarle y agredir salvajemente a su pequeño perro cuando viajaba en un tren, en Canadá.

La pasajera no dejaba de temblar por lo que el can se movía y lloraba mientras estaba en sus piernas. Molesta por esta situación, comenzó a golpearlo y decirle: "Detente, ¿no me escuchas?".

Los demás personas al notar que la mujer no detenía su maltrato la filmaron y hasta un joven se levantó y le reclamó por lo que estaba haciendo. "Tienes que dejar de golpear a tu perro", pero la agresora respondió: "¿Perdón? ¿Quién eres tú? ¿De qué estás hablando?".

Finalmente, la mujer fue escoltada fuera del tren por tres trabajadores de la estación por su agresivo comportamiento.