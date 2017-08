Sol Pérez volvió a romper la red con fotos sensuales

María Sol Pérez, conocida también como “La chica del clima” de TyC Sports, volvió prender fuego Instagram al publicar una serie de imágenes que muestran su esbelta y sensual figura.

Aprovechando la calidez climática de Misiones, donde viajó para realizar algunas presencias, la participante del Bailando compartió con sus seguidores unas fotos en Instagram Stories donde se la ve desprovista de ropa, dejando al sol gran parte de su increíble cuerpo.

Calor para mí ☀️☀️! Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 5 de Ago de 2017 a la(s) 12:08 PDT

“Claramente no soy hot. No me sale eso de ser hot. Lo sexy no es para mí”, dijo Sol a Marcelo Tinelli durante la gala de Reggaetón romántico el viernes pasado en el Bailando.

Pues bien, dejamos eso al criterio de la platea.

Mirá las sensuales fotos de Sol Pérez.