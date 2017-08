Un nene pidió trabajo en la NASA y así le respondieron

Emocionado con el anuncio de la NASA por una oferta laboral, un niño aficionado del espacio y los extraterrestres se ofreció para el puesto de protección planetaria. El joven de 9 años escribió una carta con sus argumentos, por lo que la agencia especial le respondió la postulación.

Jack Davis aseguró estar capacitado para el puesto luego de ver muchas películas relacionadas a los alienígenas y mostrar destreza en los videojuegos.

Su carta fue publicada por la NASA:

Estimada Nasa,

Mi nombre es Jack Davis y quisera aplicar para el trabajo de oficial de protección planetaria. Puede que tenga 9 años, pero creo que sería ideal para el puesto. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un extraterrestre. Además, he visto todas las películas del espacio y de aliens que pueda. He visto el show Marvel – Agents of Shield y espero ver la película Men in Black. Soy muy bueno con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender cómo pensar como un alien.

Sinceramente,

Jack Davis,

Guardián de la Galaxia.

Cuarto grado.

James Green, director de la división de Ciencia Planetaria, respondió con un mensaje de apoyo para que el menor siga adelante con su entusiasmo por el área.

Estimado Jack,

Nos enteramos que eres un "Guardián de la Galaxia" y que estás interesado en ser un Oficial de Protección Planetaria de la NASA. ¡Eso es genial! El puesto es increíble y muy importante. Es sobre proteger la Tierra de pequeño microbios cuando traemos muestras de la Luna, asteroides y Marte. También es sobre proteger otros planetas y lunas de nuestros gérmenes, mientras exploramos responsablemente el Sistema Solar. Siempre estamos buscando a brillantes futuros científicos e ingenieros que nos ayuden, así que esperamos que estudies duro y te vaya bien en la escuela. ¡Esperamos verte aquí en la NASA uno de estos días!

Además, Jack recibió una llamada desde el Cuartel General en Washington: Jonathan Rall, director de Investigación Planetaria, lo contactó para felicitarlo por su interés en el puesto.