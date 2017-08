Criminales explicaron por qué liberaron a una modelo secuestrada

A través de una carta, el grupo criminal "La Muerte Negra" le informó a la joven modelo británica que había sido secuestrada y rescatada en Italia el por qué la habían liberado, además de exigirle ciertas conductas y unos 50 mil dólares por los costos que tuvieron.

A la mujer le dijeron que la soltaron porque tenía un niño menor y que tales secuestros estaban prohibidos por la red clandestina. A su vez, la policía indicó que no estaba segura de la existencia de esa red, según detalló Infobae.

La fiscalía de Milán acusó a un polaco de 30 años de haber drogado y raptado a la modelo británica para venderla en subasta en internet como esclava sexual. La joven modelo de 20 años, cuya identidad no fue revelada, recibió una inyección de ketamina, un analgésico utilizado como droga, cuando se presentó a una sesión de fotos falsa cerca de la estación central de Milán el 11 de julio.

Allí la desnudaron, fotografiadro y maniataron para luego transportarla en el baúl de un coche desde Milán a una casa de campo situada en la localidad de Borgial, en la región del Piamonte.

La carta completa

"Estás siendo liberada como una gran generosidad de La Muerte Negra. Tu liberación, sin embargo, viene con una advertencia y debes leer esta carta atentamente.

Estás al tanto de tu valor en el mercado de esclavitud humana y debes tomar nota que esto no es personal, es negocio. Por tu liberación hemos considerado un número de factores.

Un error fue hecho al capturarte, considerando que eres una madre joven que no debería ser atraída hacia el secuestro. El segundo factor importante es que fuiste protegida por un hombre muy respetado que hizo una defensa clara y sólida en tu caso.

Será, tras tu llegada a tu país, cesar cualquier investigación relacionada a tu secuestro. También aceptarás revelar una determinada información a los medios y esperaremos evidencia de ello en el corto plazo.

Tú y tu familia no hablarán mal de ninguna manera de nosotros, ni sin respeto. Has sido trata con justicia, con respeto y esperamos escuchar lo mismo de regreso. Puedes revelar cualquier información que hayas escuchado, ya que nunca revelaríamos datos que afecten a nuestras actividades. No toleraremos mentiras sobre lo que pasó.

También has aceptado pagar USD 50 mil por costos de liberación. Esperamos que se abone en Bitcoins en un mes. Cualquier desobediencia resultará en tu eliminación.