Tips para recuperarte del maratón

Nada de alcohol: algunos corredores confían plenamente en las virtudes medicinales de las bebidas alcohólicas después del esfuerzo, especialmente de la cerveza, no podemos recomendar unas “birras” por muy buena proporción de carbohidratos, vitaminas y sales minerales que tenga la cerveza. Al fin y al cabo es una bebida alcohólica, que tras un esfuerzo intenso, puede llegar a incrementar la deshidratación, además de emborrachar al corredor en unos minutos.

No te proteinicés: es necesario tomar una pequeña cantidad de proteínas al día, para proporcionar los aminoácidos que necesitan los músculos para regenerar las células después de un maratón, pero no es conveniente abusar de los alimentos proteicos y darse un atracón como premio. Las proteínas acidifican tu sangre, que ya está bastante ácida con las toxinas y restos metabólicos del esfuerzo intenso. Además de que son más indigestas para tu estómago y requieren más tiempo para ser digeridas.

No es el momento de las grasas: después de estos meses de dieta estricta, es lógico que te apetezca tomar esos alimentos que no te has permitido. Pero esperá un poquito más antes de lanzarte. Las grasas se digieren más lentamente y no te ayudan a recuperarte del maratón.

Olvidate de la balanza: si crees que has descubierto el secreto para perder 4 kilos en un día, recordá que la mayoría del peso que has perdido es agua, y que si no recuperás al menos un 75% del peso perdido, vas a tener serios problemas de hidratación, más dolor muscular, mareos, dolores de cabeza y debilidad al día siguiente. Correr ayuda a perder peso, pero no a costa de perder salud, no te olvidés de seguir consumiendo comidas ricas en carbohidratos, frutas y líquidos. Si lo hacés bien, al final de la semana podés llegar a perder varios centímetros de volumen, aunque no hayás perdido peso en kilos.

Cuidado con la actividad: hay muchas teorías sobre si conviene o no correr la semana después del maratón. La mayoría de las investigaciones, aconsejan no correr en esa semana, si caminar o nadar suave, para que los músculos se vayan recuperando sin estrés y con tiempo. Es el momento de confiar en tu masajista, y probar con el yoga o el tai-chi, para que tu mente también descanse del maratón.