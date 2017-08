Marista es el capo del barrio

En la fecha 12 del Top 8, Marista logró un triunfo importante frente al puntero Liceo. El resultado final fue de 30 a 20 en el clásico de la Carrodilla.

A los cinco minutos de iniciado el match, los Curas ya se adelantaron en el marcador con el try de Hernán Fontana y la conversión de Maxi Filizzola. El local entraba con la convicción de jugarle de igual a igual al puntero y ya lo superaba.

Liceo reaccionó adelantándose en el campo y presionando a su rival. Se hizo fuerte en maul, tomó la pelota, y empezó a encontrar los espacios. Tal es así, que después de una jugada individual del apertura Alan Poquet, Jorge Fernández llegó al try.

Posteriormente, dos penales de Tomy Videla adelantaron a Liceo en el marcador.

Desde entonces, el avance en el campo de Liceo y la posesión de pelota fueron más notorios. Pero a su juego le faltó un condimento fundamental: eficacia. Llegaba al in goal, pero no concretaba el try.



En ese trayecto de partido, Marista hizo lo contrario: fue eficaz. Un penal de Filizzola y un try de Nicolás Garro con conversión de Filizzola, dejaron al local en ventaja por 17 a 11.

Al comenzar el segundo período, Filizzola de penal estiró la ventaja, pero, con dos penales, Tomás Videla la acortó. El partido era parejo, pero Liceo ponía músculo y juego para ir hacia adelante.

Sin embargo, como en el primer tiempo, le faltó concretar. A Marista no. Gonzalo García marcó el try y Filizzola convirtió, liquidando el partido para los Curas. Un penal para cada uno, de Filizzola y Videla, establecieron el resultado final.

En otros resultados de la fecha, Mendoza superó a banco 20 a 17 y Peumayén le ganó a CPBM 35 a 19.