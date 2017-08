Caso Anahí: el profesor detenido pedía en Facebook por su aparición

El docente detenido como sospechoso del crimen de Anahí Benítez fue su profesor de Matemáticas en 2015 en la Escuela Normal "Antonio Mentruyt" (ENAM) de Banfield y tiene una página de consultas sobre su materia en Facebook en la que había compartido varias veces la foto de adolescente mientras estaba desaparecida.



A partir del hallazgo de fotografías y otras pruebas en la casa de la víctima, los investigadores comenzaron a sospechar de Leonardo Agostino (40) y esta madrugada finalmente lo detuvieron.



En la página “Consultas Matemáticas” de la red social, donde tiene 411 amigos, el profesor comenzó a compartir imágenes relacionadas con la búsqueda de Anahí el 30 de julio, un día después de que fuera vista con vida por última vez, luego las repitió casi diariamente y colocó una de ellas como su su foto de perfil el 1 de agosto.



Además, tiene fotos con otros alumnos y compartió imágenes del femicidio de Micaela Ortega (21), ocurrido en Gualeguay en abril pasado.



“Yo sólo sé que quizás tenía una relación cercana (con el profesor), no se mucho más”, afirmó esta tarde Sofía, compañera de Anahí, quien concurrió a la marcha que se realizó hacia el Congreso Nacional para pedir justicia por el crimen.



Por su parte, otro joven del centro de estudiantes de la escuela de Anahí pidió no adelantarse a acusar a Agostino y señaló: “Por lo que me dicen, es una persona que está comprometida con el colegio... para mi están tirando para ver que dicen, pero no tiene nada que ver".



Luego de la detención del profesor, muchos de los alumnos comenzaron a escribirle “Asesino” y “Ojalá te pudras en la cárcel”, mientras que otros salieron en su defensa y dijeron que “es de los mejores” docentes y se trata de una “excelente persona”.



Los mismos adolescentes destacaron una publicación en la que el profesor, desde la cuenta “Consultas Matemáticas”, le escribió a Anahí en diciembre del año pasado que era “uno de los tesoros del ENAM” y ella le contestó “Gracias, el otro es usted”.