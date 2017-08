Carrió: "CFK es como Menem en 2003"

La candidata de Vamos Juntos por la Capital, Elisa Carrió, consideró que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en una situación "idéntica" a la del ex presidente, Carlos Menem, en el año 2003" por lo que "no va a ganar las elecciones de octubre".

Las declaraciones de Carrrió -publicadas en el diario La Nación- se producen a pocos días de la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo, donde estimó que la ex mandataria "podría" generar "diferencias en algunos lugares".

Carrió dijo que en el 2003: "Todos estaban asustados por un triunfo de Menem y se preguntaban cómo era posible, después de que dejara al país con un nivel brutal de recesión y desempleo".

"Y sin embargo, Menem tenía un 25% de fidelidad en el voto. Ganó la primera vuelta, pero a los dos meses se tuvo que ir a Chile con la "Chechu" (Cecilia) Bolocco, porque el 70% no lo votaba. La situación de Cristina es idéntica; puede tener un núcleo fiel, pero la enorme mayoría no la va a votar", continuó la diputada.

Agregó que la ex mandataria ejerció una "cooptación de determinados sectores populares por medio de planes sociales, cooptación que tiene una proyección en el tiempo hasta que estos sectores se den cuenta que han sido engañados".

Pero insistió en que "Cristina no va a ganar" y en que "el kirchnerismo es residual".

Para Carrió, "en las PASO podría haber diferencias en algunos lugares" pero remarcó que "en octubre Cambiemos gana seguro".

"La percepción que tengo es de un apoyo grande al Gobierno pero con quejas, y me parece muy bien. No hay cheque en blanco", añadió.

En tanto, consultada sobre si habrá un 'ajuste después de octubre', respondió: "Debe haber un ordenamiento fiscal, que no significa un ajuste. Hay que rediscutir de cara al futuro algunas cuestiones centrales: el sistema tributario, el jubilatorio, los subsidios, las políticas sociales. Debe haber un replanteo estructural, no coyuntural. Tenemos un Estado que no existe por desordenado".

Carrió también se refirió a la discusión sobre la coparticipación: "No podemos olvidar que Buenos Aires lleva consigo la mayoría de los pobres que provienen de las provincias", sintetizó en referencia al pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal respecto del otorgamiento del Fondo del Conurbano, hecho que motivó esta semana un encuentro de gobernadores que adelantaron que se presentarán ante la Corte Suprema para exponer su posición al respecto.