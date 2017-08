Mercosur: deciden si expulsan a Venezuela

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay analizarán este sábado en Sao Paulo la crisis de Venezuela y podrían aplicarle a ese país la "cláusula democrática" del Mercosur, lo cual supondría una dura y clara condena política.



La cancillería brasileña informó sobre el encuentro que la reunión de ministros "dará seguimiento" a unas citas similares ocurridas en los últimos meses en Argentina, en las cuales "fue constatada la ruptura del orden democrático" en Venezuela.



El comunicado agrega que, tras esa "constatación", el Gobierno de Venezuela "fue invitado" a una serie de consultas en el marco del Protocolo de Ushuaia, que estableció la "cláusula democrática", lo cual fue ignorado por las autoridades de ese país.



En ese contexto, los cancilleres evaluarán "la ausencia de medidas concretas para la retomada de la normalidad democrática por parte del Gobierno venezolano, su recusa a participar en consultas y el agravamiento de la situación" en ese país, dice la nota.



Venezuela fue "cesada de sus derechos" y suspendida del Mercosur a fines del año pasado, pero por no haberse adaptado por completo a las normas del bloque, por lo cual una nueva sanción implicaría más un "mensaje político directo" de condena a la escalada de tensiones en ese país, dijeron a Efe fuentes oficiales brasileñas.



La llamada "cláusula democrática" del Mercosur permite la aplicación de sanciones a los países en los que se rompa el hilo institucional, incluso de tipo económico y comercial, aunque las fuentes consultadas por Efe dijeron que ese no es el objetivo "ahora mismo".



La reunión ocurrirá un día después de la instalación en Caracas de la Asamblea Constituyente elegida el pasado domingo, que no ha sido reconocida hasta hoy por ninguno de los socios fundadores del Mercosur.



Después de esa elección, cuya transparencia ha sido puesta en duda por la oposición y hasta por la empresa Smartmatic, responsable del proceso de votación electrónica en Venezuela, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó que ese país debe ser "suspendido inmediatamente" del Mercosur.



"Se está alcanzando consenso en toda América Latina y en el mundo en general" porque "los venezolanos la están pasando realmente mal" y "la vida ha perdido valor" ante "el maltrato, el abuso y la violencia", declaró el gobernante argentino.



El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Alysio Nunes, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotativa del bloque, dijo esta semana que la aplicación de la "cláusula democrática" es "una consecuencia inevitable" del "rechazo" del Gobierno venezolano a "negociar".



Sin embargo, aclaró también que una medida de esa naturaleza requiere del consenso de los cuatro miembros fundadores del bloque, algo que, según el canciller argentino, Jorge Faurie, "está muy cerca".