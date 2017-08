Toulon se tomó revancha ante Argentina XV

En el encuentro jugado en Tucumán Lawn Tennis, Toulon se quedó con la revancha ante Argentina XV, y lo venció por 36 a 29.

En el inicio, tras un penal por lado, Germán Schulz apoyó la primera conquista de la noche para el seleccionado nacional. Sin embargo, los franceses respondieron de inmediato, primero con un try de Monribot, y luego una muy buena corrida de Ashton por el centro de la cancha para pasar al frente por 17 a 10, en 17' del primer tiempo.

Al equipo francés se lo vio con mayor dinámica que en el primer enfrentamiento y con más decisión en la ofensiva. Con muy buenos aportes de los tres del fondo, lograron desequilibrar tras una muy buena jugada de Pietersen para el tercer try, que marcó Bonneval. Cuando la distancia se acrecentaba, apareció Joaquín Díaz Bonilla para filtrarse por el centro y marcar el descuento junto a los postes que dejó a Argentina con el marcador en 17 a 24, para irse al descanso.

En el segundo tiempo, el duelo siguió siendo atractivo, con idas y vueltas y con el conjunto francés mejor plantado. Belleau armó una jugada bárbara, con una corrida electrizante desarmó a toda la defensa y le sirvió el try a Facundo Isa.

Pero Argentina no se quedó atrás y tuvo pasajes de buen juego. En uno de ellos, llevó la pelota hasta la bandera y Sebastián Cancelliere apareció para demostrar que su desequilibrio se da no sólo en el ámbito local. Piso en el uno contra uno y se zambulló al ingoal para el descuento. Aunque esta vez la alegría duró menos, porque al minuto siguiente, Bonneval recibió en la bandera y amplió el marcador sin rivales a la vista. Al promediar la segunda mitad, la visita se imponía 36 a 22.

En el último tramo del partido, ambos equipos hicieron muchos cambios, y allí el beneficiado fue el seleccionado nacional ya que la mayoría de sus jugadores se encuentran en plena competencia. Si bien tuvieron mayor dominio hasta el final del encuentro, los franceses hicieron valer su experiencia y firmeza en el contacto para sólo permitir un try: el de Rodrigo Bruni, tras una jugada fantástica con Felipe Ezcurra.

El partido repartió emociones y mostró a un Toulon más fino que la semana anterior, lo que justifica que se haya quedado con el resultado a su favor.

Argentina XV (29): 1- Francisco Ferronato, 2- Gaspar Baldunciel, 3- Felipe Arregui, 4- Marcos Kremer, 5- Diego Galetto, 6- Rodrigo Bruni, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Santiago Portillo, 9- Felipe Ezcurra, 10- Joaquín Díaz Bonilla, 11- Germán Schulz, 12- Tomás Granella, 13- Juan Cruz Mallía, 14- Sebastián Cancelliere, 15- Fernando Luna.

Ingresaron: 16- Agustín Gómez di Nardo, 17- Franco Brarda, 18- Santiago Medrano, 19- Franco Molina, 20- Mariano Romanini, 21- Juan Cruz González, 22- Manuel Montero, 23- Franco Cuaranta.

Toulon (36): Bonneval, Buliruarua, Bastareaud (c), Pietersen, Ashton, Belleau, Escande, Monribot, Lakafia, Isa, Gorgodze, Rebbadj, Setiano, Etrillard, Delboulbes.

Ingresaron : Soury, Vernet T., Vernet C., Suta, Tillous-Borde, Meric, Chilachava, Manoa, Fresia, Van Der Merwe.

Puntos en el primer tiempo: 6' Penal de Belleau (T), 8' Penal de Díaz Bonilla (A), 11' Try de Schulz conv. por Díaz Bonilla (A), 15' Try de Monribot, 17' Try de Ashton, 33' Try de Bonneval, todos conv. por Belleau (T), 39' Try de Díaz Bonilla conv. por él mismo (A).

Resultado parcial: Argentina XV 17 - 24 Toulon.

Puntos en el segundo tiempo: 13' Try de Isa conv. por Belleau (T), 18' Try de Cancelliere (A), 19' Try de Bonneval (T), 35' Try de Bruni conv. por Juan Cruz González (A).

Fuente: Scrum