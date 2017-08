La hija de Chris Cornell y un emotivo homenaje para su padre

Toni, la hija de 12 años de Chris Cornell y Vicky Karayiannis, cantó en un tributo a la memoria de su padre y la de su amigo, el cantante de Linkin Park, Chester Bennington.

La joven interpretó junto a Ryan Tedder, líder de la banda One Republic, una emotiva versión de “Hallelujah”, el clásico de Leonard Cohen.

“Es un honor presentarme aquí en honor a mi padre y a Chester, y cantar para ellos”, afirmó Toni a ABC News después del show en el escenario de “Good Morning America”.

Talinda Bennington, viuda de Chester, agradeció el homenaje y le dedicó unas hermosas palabras a Toni.

“Gracias @RyanTedder @OneRepublic por honrar a mi esposo Chester y a su querido amigo Chris”, escribió la modelo. Y siguió: “Y tan orgullosa de nuestra Toni! Wow @vickycornell. Mi bebé Toni ❤️❤️ te quiero tanto! No puedo dejar de llorar”.

My baby Toni❤️❤️ I love you so much! I can’t stop crying https://t.co/nyqfgdAFXr

— Talinda Bennington (@TalindaB) 4 de agosto de 2017