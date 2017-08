Luciana Salazar habló de su relación con Martín Redrado, y se refirió a las críticas que recibe tras su decisión de ser madre a través de la subrogación de vientre. “Que crean que no quiero llevar a mi hijo en mi vientre por mi físico es ridículo”, afirmó.

Consultada por Fernando Prensa en el ciclo radial Falta de respeto, Luli dijo sobre Matilda, su futura hija: “Es increíble, es muy loco pensar que en 6 meses voy a ser mamá”. “Tu vida cambia”, agregó.

Sobre las declaraciones de su ex, Martín Redrado, quien expresó su felicidad por su futura maternidad, dijo: “Martín sabe todo lo que fue el proceso. Si bien él también quería y se nos hizo muy difícil, no por nosotros sino por otras situaciones… supo entender, hicimos mucha terapia y ahora él está feliz por mi situación”.

Además, contó que siguen en contacto porque el economista la está ayudando, al igual que Ana Rosenfeld, con algunas cuestiones legales sobre la subrogación. “Por eso no es raro que nos vean en algún lugar juntos, pero no será por nada que tenga que ver con la relación sino porque me ayuda con este tema”, agregó.

Al preguntarle sobre una posible reconciliación, Luciana fue tajante: “No lo creo, y me parece que lo mejor es así ahora”. Además, de asegurar que Matilda, su futura hija, llevará el apellido Salazar.

Respecto a las duras críticas que recibe por la manera en la que decidió ser madre, dijo: “Que digan que lo de la subrogación lo hice para no llevar a mi hijo en mi vientre por mi físico es de una ridiculez… que encima me duele. Si supieran toda la historia, más de uno de quedaría callado“. “Hay mucho prejuicio”, afirmó, recordando las palabras de Flor de la V, quien la defendió apenas se conoció la noticia.

“Hay cosas que uno no puede contar a veces porque lastima a otras personas. Es un tema muy delicado que no quiero tocar porque me lastima“, insistió.

“Yo no me meto con nadie, pero conmigo hay una cosa tremenda, desde siempre eh”, tiró.

Cuando le preguntaron su postura frente al aborto, Luciana expresó: “Yo soy muy respetuosa de la vida de los demás. Estando yo de acuerdo o no”. “Creo que depende de las circunstancias es válido o no. Pero también entiendo que haya mujeres que no quieran tener hijos. Yo, particularmente, no lo haría, pero no soy quien para juzgar, cada cual con su vida hace lo que puede y quiere. No juzgo a la persona que lo haga”.

Por último, Luli reveló que ya tiene proyectos laborales.