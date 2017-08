Boca jugará este sábado un amistoso con Colón

Boca Juniors se medirá mañana frente a Colón en un partido amistoso en La Bombonera y el entrenador Guillermo Barros Schelotto contará con el defensor Paolo Goltz, uno de los refuerzos, y con el goleador Darío Benedetto. Serán dos encuentros, a puertas cerradas y desde las 9.30.

Goltz, quien todavía no debutó, y Benedetto, jugador que no participó en los anteriores amistosos, serán incluidos, no así Juan Manuel Insaurralde, porque viene de recuperarse de una operación por un desprendimiento parcial en el aductor derecho.

En principio, se prevé que uno de los equipos a disponer por Barros Schelotto se integre con Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Goltz, Lisandro Magallán, Nahuel Molina; Fernando Gago, Julián Chicco, Fernando Zuqui; Cristian Espinoza, Benedetto y Edwin Cardona.

La otra formación podría constituirse con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Agustín Heredia, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Gonzalo Maroni; Cristian Pavón, Walter Bou y Junior Benítez o Andrés Chávez.

Goltz había acusado, durante la última semana de pretemporada en Ciudad del Este, una contractura de isquiotibial izquierdo y por precaución no tomó parte en el amistoso ante Villarreal del pasado miércoles.

Benedetto, quien en principio también iba a jugar ese partido internacional, finalmente no lo hizo, debido a una fatiga muscular por la que no se lo quiso arriesgar.

En cuanto a Insaurralde, a quien Barros Schelotto tiene en mente como titular para cuando se reanude la competencia oficial, trabajó con normalidad a lo largo de toda la pretemporada pero acusa una leve molestia en la cicatriz de la lesión, lo cual se considera normal.

De todos modos, en el caso del chaqueño se prefiere esperar por un plazo que se estima en diez días, de modo que tampoco va a estar en el amistoso del martes ante Banfield, en Salta.

Este viernes, en el entrenamiento llevado a cabo en el complejo Pedro Pompilio, por segundo día consecutivo Benedetto y Goltz trabajaron con normalidad, mientras que Insaurralde se ejercitó en el gimnasio y Nazareno Solís, desgarrado, desarrolló entrenamiento diferenciado.