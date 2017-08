Cayó 25% la oferta inmobiliaria en Mendoza

El sueño de la casa propia choca en Mendoza con un dato concreto: no existe oferta de viviendas. En este sentido, desde el sector inmobiliario indicaron que el mercado cayó un 25% sólo en los últimos 30 días.

Las fluctuaciones del dólar y la demora en la entrega de los préstamos hipotecarios por parte de los bancos son los principales motivos por los que varios propietarios desistieron de la posibillidad de vender sus casas.

Algunos vendedores prefieren esperar hasta que se estabilice la economía; otros en cambio tasaron sus casas en dólares; y un grupo interesante decidió no vender a quienes tienen préstamos, lo que hizo que el mercado inmobiliario se estancara notablemente en el último mes.

La oferta y la demanda inmobiliaria, en veredas opuestas

El gobierno nacional y diferentes bancos lanzaron, a través del Procrear y de otras líneas, una fuerte ofensiva para atraer a los mendocinos interesados en alcanzar su sueño de la casa propia. De esos, varios ya tienen sus préstamos aprobados pero no encuentran casa.

Las vivendas están valuadas en dólares, por encima de su precio real o, simplemente, el vendedor no acepta préstamos. “Los propietarios no quieren que sus viviendas se desvalorice y, ante ello, no podemos hacer nada”, Roberto Irrera, titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza

El representante de la Cámara Inmobiliaria dio a modo de ejemplo varios casos de propietarios que habían firmado preacuerdos con los compradores y, como el plazo del tiempo establecido no se cumplió, decidieron cancelar la operación.

“Esta situación no es novedosa, siempre que se vive un proceso eleccionario pasa lo mismo. Creo que la gente tiene que calmarse y no pensar en dólares ya que eso desestabiliza todo el mercado”, agregó.

Además, Irrera manifestó que junto con los integrantes del Colegio de Corredores inmobiliarios coinciden en no estar de acuerdo con que las propiedades aumenten sus precios o se vendan en dólar.

Me aprobaron el préstamos hipotecario y no encuentro casa

“Los propietarios no quieren esperar tanto tiempo a los bancos y muchos han decidido no aceptar créditos. Eso hizo que el mercado se complicara, incluso, es más grande la demanda que la oferta”, refirió Miguel Ángel Astorga, presidente del Colegio de Corredores inmobiliarios.

Los propietarios dolarizaron el precio de sus casas y, muchos de ellos, no acepta préstamos hipotecarios

A modo de anticipo, Astorga expresó que ya han hablado con los titulares de Defensa del Consumidor para concretar una reunión con los presidentes de las entidades bancarias, tanto públicas como privadas.

“La idea es que aceleren los plazos de otorgamiento del dinero de los préstamos para de ese modo reactivar el mercado, de lo contrario esto caerá cada vez más”, sostuvo.

En cuanto a las preferencias en las búsquedas de viviendas, el empresario aseguró que la gente pretende comprar una vivienda con 1.650.000 millones de pesos en el Kilómetro 0 y eso es imposible.

“Hay que cambiar la mentalidad y entender que las exigencias tienen sus costos también. En zonas más alejadas al Gran Mendoza es posible encontrar en esos valores”, aseguró.

Hoy no existe un registro real de casas a la venta en Mendoza

Respecto a la cantidad de casas y departamentos que hoy están en venta en Mendoza, el titular del Colegio de Corredores inmobiliarios refirió que no existe un registro real. Además, expresó que el 65% de las casas ofrecidas a la venta superan los 20 años de antigüedad.