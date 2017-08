Su marido se olvidÃ³ el celular y descubriÃ³ la peor traiciÃ³n

Un hombre se entregó a la policía en Newcastle, Reino Unido. Lo hizo cuando su mujer descubrió que él había estado abusando de ella durante las noches, según trascendió a los medios. La pesadilla comenzó en septiembre de 2016, mientras ella dormía a su lado.

La víctima, cuya identidad no trascendió, detectó una aplicación extraña en el teléfono de su marido. En ese programa, encontró los videos en los que veía cómo el hombre que ella amaba abusaba de ella reiteradas veces.



"Acabo de ver videos en tu móvil violándome", le recriminó ella al descubrir todo. Esa misma tarde, el abusador, en vez de regresar a su hogar, se entregó a las autoridades.



"Tuve sexo con mi esposa. Ella no lo consintió. Lo descubrió y vio los videos en mi teléfono", confesó ante la Policía,indicó el diario inglés The Independent.

"En marzo de 2017 descubrí a mi marido abusando sexualmente de mí. Desde ese día, mi vida y la de nuestros hijos se ha dado vuelta de manera que no sé cómo terminará. Nunca pensé que sería capaz de hacer lo que hizo. Me engañó por completo, no quiero verlo nunca más", expresó la víctima a través de un comunicado.