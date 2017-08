Nuevo capítulo del Top 8

En la cacha de Marista, los Curas serán locales ante Liceo, su clásico rival de barrio, el partido promete grandes emociones ya que se miden el primero y el tercero del torneo, algo que ambos saben y puede poner en peligro la punta para los Clavos.



Otro partido interesante lo protagonizarán Los Tordos y Teqüe en el carril Urquiza, el Azulgrana es el escolta del certamen y el Azul lucha por meterse en los playoffs. Con dos equipos que se conocen muy bien, cada uno hará lo imposible para lograr la victoria.



Otro de los encuentros de la fecha lo disputarán dos equipos que no tienen su mejor año y que se verán las caras en Buena Nueva. Banco recibe a Mendoza, oportunidad única para decidir el futuro de ambos, pelear arriba por un lugar en los playoffs o pelear abajo para mantener la categoría, encuentro clave para ambos clubes.



En el bajo de Luján habrá otro duelo muy interesante, Peumayén será local ante CPBM, los del bajo tienen un gran año y buscarán ganar para seguir entre los cuatro de arriba, por el lado del equipo de Chacras, la recta final del torneo lo tiene como uno de los que deberá luchar por no descender.



TOP 8 – Primera división (12° Fecha)

Marista vs. Liceo. Sábado 15:30

Referee: Federico Japás. Cancha: Marista RC



Banco vs. Mendoza. Sábado 15:30

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Banco RC.



Los Tordos vs. Teqüe. Sábado 15:30

Referee: Eric Poulsen. Cancha: Los Tordos RC



Peumayén vs CPBM. Sábado 15:30hs.

Referee: Victor Riera. Cancha: Peumayén RC