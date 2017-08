El derecho a que no te guste viajar

En una sociedad donde abundan las fotos de viajeros disfrutando de lugares increíbles en los confines del mundo, es poco común encontrar a personas que se desmarquen de viajar. De un tiempo a esta parte, la red se ha llenado de blogs, canales de Youtube o perfiles de Instagram en las que los turistas documentan sus aventuras aumentando los niveles de envidia de sus seguidores.

Sin embargo, hay muchas personas a las que no les gusta o simplemente, no quieren viajar. Es una actitud mucho más común de lo que parece, en la que el hecho de cambiar de ciudad o país no les produce ningún deseo o emoción.

Entre los motivos que se dan para no querer coger la mochila y ponerse en rumbo están la incomodidad, el gasto económico o el hecho de no sentirse en casa. Jenna Woginrich, una bloguera que vive en mitad de las montañas, ha expresado en el diario Huffington Post su ‘anti’ necesidad de viajar por medio mundo. Reconoce que se siente “fuera de lugar” cuando comenta que no está deseando conocer otros países, ya que ahora parece que “para experimentar la vida real hay que hacerlo en cualquier otro lugar”.

Jenna reside en una granja en la que tiene todo lo necesario para vivir y reivindica su forma de vida ante el frenesí viajero tan de moda en la actualidad. Cuando le preguntan si no se siente enjaulada en su casa, responde de manera irónica que ella no es la que se pasa todos los días del año metida en una oficina ansiando disfrutar en dos semanas lo que vive todo el año.

Otro caso parecido es el de un monitor de esquí que trabaja durante las cuatro estaciones en las pistas del Puy St Vincent, en la alta Provenza francesa. En invierno enseña a esquiar y en verano cambia de especialidad a la bici de alta montaña. Al preguntarle si se aburría de vivir en ese pequeño pueblo, casi deshabitado en verano, respondía sonriendo: “Mi oficina es esto” mientras señalaba los impresionantes picos de los Alpes franceses.

Por otro lado, se ha hablado mucho de que actualmente losjóvenes prefieren gastar sus ahorros en viajes que invertirlos en una hipoteca. Según una encuesta estadounidense, casi el 80% de los llamados ‘millenials’ (18-34 años) prefieren gastar su dinero en experiencias, ya sea en unos días con amigos en el extranjero o en un festival de música, que en cosas tangibles.

Y otro dato un tanto decepcionante: más del 60% de estos jóvenes lo publican en las redes sociales y 7 de cada 10 personas sufren el llamado “miedo a sentirse excluido”, ya que en la actualidad parece que no estás viviendo una auténtica experiencia si después -o durante- no lo subes a la red.

El turismo low cost ha ayudado a que cada vez sea más fácil y no requiera tantos esfuerzos económicos realizar una escapada nacional o internacional. Sin embargo, también hay excepciones a la regla, como Celia Guerra, una estudiante de Magisterio, para la que viajar no es su prioridad ya que prefiere gastar el dinero en otras cosas como ir a conciertos en su propia ciudad o en cenas con amigos.

Además, explica que no le gusta el hecho de desplazarse sin tener un propósito: “No quiero ir a una ciudad del extranjero sólo por verla, me llama más el sitio si hay unafinal de fútbol o un festival de música”. Un caso parecido es el de Marta Rodríguez, profesora de educación especial, que prefiere vivir una experiencia en la naturaleza antes de trasladarse a otro lugar que no conozca.

Además, el miedo que tiene al avión es otro de los motivos por los que no visita demasiado al extranjero: “Lo que no me gusta es el viaje en sí, y más concretamente el avión. Creo que el hecho de tener que coger un vuelo me quita las ganas de viajar. Siempre le he tenido respeto, pero con el panorama actual de terrorismo quizás más”. Y es que, este es otro de los aspectos por los que la gente opta por no trasladarse al extranjero, sobre todo a destinos como Turquía, Túnez, Francia y últimamente Reino Unido, tras los últimos ataques vividos en la ciudad.

Por otro lado, entre las razones que dan los más viajerospara seguir haciéndolo son: “conocer nuevas culturas, distintas personas, abrir la mente y espabilarte para aprender a solucionar los problemas con los que te vas encontrando”, como explica Ricardo García, un joven de 23 años que aprovecha para volar a otro destino en cuanto su bolsillo se lo permite.