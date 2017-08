Vocabulario de emergencia para sobrevivir si viajás al extranjero

¿Necesitas cambiar moneda? ¿Has perdido el equipaje? ¿No te gusta la habitación que te han dado y deseas cambiarla? ¿Precisas recomendaciones turísticas o simplemente te gustaría que te tomaran una foto pero, más allá de la simple gestualidad, eres incapaz de pedirlo?

Si eres de los que todavía no domina la lengua de Shakespeare y, sin embargo, este año tienes previsto viajar al extranjero, te recomendamos que seas previsor. A parte de un diccionario básico, te recomendamos que tomes nota de algunas palabras o expresiones sencillas en inglés que el portal de aprendizaje de idiomas ABA English ha preparado para superar estas situaciones y que te permitirán sobrevivir en el aeropuerto, en el alojamientoen el que te hospedes o haciendo el turista.

En el aeropuerto

Equipaje: Luggage (Reino Unido / Baggage (EE.UU.)

Tarjeta de embarque: Boarding Pass

DNI o pasaporte: ID or Passport

Llegar puntual: On time

Facturar el equipaje: Check in

Control de metales: Metal detector

Control de pasaportes (si viajas fuera de la Unión Europea): Passport Control

Aduanas: Customs

Cambio de divisa: Exchange Currency

Número de referencia del equipaje: Baggage Claim Ticket

Mostrador de reclamación de equipajes: Baggage Claim Counter

Poner una reclamación: To file a claim

Perder el equipaje: Loss of luggage

En el alojamiento

Buenos días, tengo una reserva a nombre de…: Good morning, I have a reservation under the name of…

¿Podría cambiarme de habitación?: Could I change my room?

¿Podría decirme por favor qué servicios están incluidos?: Could you please tell me which services are included?

Servicio de despertador: Wake-up call

Servicio de traslado al o desde el aeropuerto: Airport transfer

Servicio de habitaciones: Room service

¿Cuáles son los horarios de entrada y salida?: What time is check-in/check-out?

Haciendo turismo

Hacer turismo: Sightseeing

¿Tendrías alguna recomendación sobre dónde ir o qué visitar?: Do you have any recommendation about where to go or visit?

¿Hay algo que valga la pena en…?: Is there anything good on…

Alquiler de coches: Car rental

¿Cuál es el horario de apertura?: Which are the opening hours?

¿Cuánto vale la entrada?: How much is it to get in?

¿Dónde está la tienda de souvenirs?: Where is the souvernirs’ shop?

¿Me podrías hacer una foto, por favor?: Could you take me a picture, please?