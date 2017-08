Shania Twain lanza nuevo video tras 15 años

Shania Twain era una estrella de la música country cuando decidió dar el paso hacia la masividad. Y lo consiguió en 1997 con su disco Como on over, que vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo al ritmo de melosas baladas ("You're still the one", "From this moment on") y pegadizas piezas pop ("Man, I feel like a woman!", "That Don't Impress Me Much").

Lo cierto es que su estrella no consiguió establecerse del todo en el comienzo del nuevo siglo: su nuevo trabajo, Up (2002), tuvo una buena recepción de la crítica y muy buenas ventas, pero no llegó a superar ni por asomo la marca de su predecesor ni tampoco le deparó grandes hits a Shania. Entonces, sobrevino un largo periodo de inactividad, que terminó por arrojar su nombre al "baúl de los recuerdos" para el gran público.

Sin embargo, ella siguió adelante con las giras por Estados Unidos y trabajando en un demoradísimo disco que verá la luz este 29 de septiembre. Sí, 15 años después, Shania Twain vuelve al ruedo, y como adelanto acaba de lanzar su primer single, "Life's About to Get Good". El video contiene algunos guiños a su pasado y un mensaje sumamente optimista.