Tremendo cruce entre La Bomba Tucumana y De Brito

Gladys “La Bomba” Tucumana estalló contra Ángel de Brito en plena pista del Bailando, y aseguró que le iniciará acciones legales por darle espacio, en su programa, a una mujer que dice que ella robó en un supermercado hace tres años.

En medio de la noche de sentencia, duelo y eliminación, “La Bomba” expresó su furia contra De Brito y le reprochó no haber intercedido cuando Andrea Taboada difundió la información sobre el supuesto robo de la cantante en un supermercado tucumano.

“Esto pasó de todo límite y broma. Yo trabajo de cantar. Acepté estar en esta pista porque quiero divertirme y quería mostrar otra faceta mía, y no que se instale que soy quilombera, peleadora. Ahora soy chorra de supermercados”, arrancó la cantante. Consultada por Marcelo Tinelli por quién había dicho eso, agregó: “El señor que está sentado ahí (De Brito), que me odia, que me destesta. De Ángel no tiene nada”.

“Yo soy paz y amor, toda mi vida fui así“, afirmó La Bomba con la sonrisa del jurado de fondo. “Me arruinan la vida, me arruinan mi trabajo, me arruinan contratos donde la gente dice ‘yo no quiero una chorra’. Por qué permite él que salga esta información tan aberrante de mí?”, manifestó luego. “Soy llorona y me desbordo, pero soy una persona decente que siempre ha trabajado”, tiró indignada.

“Me duele de Ángel… porque chorra, chorra es muy doloroso. ¡No quiero llorar! ¡Estoy harta de llorar! Pero a mí sí me duele”, insistió y se dirigió al jurado y le dijo: “Me encantaría que me pidieras disculpas y me dijeras ‘Gla, perdón fue un error en haberle dado lugar a una gente que no sabemos ni quién es, confiamos en vos y sabemos que no es así”.

En respuesta, Ángel dijo: “Todas las personas son gente, no solo los famosos. O sea, todo el mundo puede hablar. No tengo por qué creerte más a vos que a una trabajadora de un supermercado. La información está chequeada con la gente del supermercado”.

Hasta ahí, la discusión venía más o menos tranquila, hasta que el conductor de LAM le preguntó a La Bomba qué pensaba de la denuncia que dos menores hicieron contra su novio, a quien acusaron de haberlos golpeado. “No pienso hablar de eso y menos a vos”, respondió la cantante desencajada.

La cantante subió la apuesta y amenazó con seguir la pelea fuera de los límites de la pista de Showmatch si el periodista no se disculpaba. “La paz a vos no te gusta. Te di la oportunidad ahora, pero lo veremos de otra forma. No me voy a quedar así con lo que vos dijiste de mí; voy a iniciarte acciones legales”, disparó furiosa la artista.

“Me detestás, sos misógeno, misógeno (sic)”, arremetió Gladys. “Se dice misógino”, respondió De Brito.

“Calmate, se te está torciendo mucho la boca te va a agarrar un ACV mami”, acotó Moria Casán.

Mientras tanto Tyago, hijo de la cantante, rogaba que su madre bajara los cambios.