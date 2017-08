Taxista baleado: quieren saber por qué estaba libre el acusado

El taxista Jorge Orozco continuaba ayer por la noche muy grave en Terapia Intensiva del Hospital Central. Este trabajador del volante de 61 años fue baleado con una pistola calibre 9 milímetros mientras conducía por calle Federico Moreno de Ciudad.

De acuerdo con la investigación que lidera la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, lo hizo un joven conductor de 24 años sin motivos aparentes. Cuando lo detuvieron, el mismo día del hecho, confesó que había accionado el arma porque “Dios le dijo que lo hiciera” y vio “representada la cara de su padre adoptivo” en la del tachero, aseguraron fuentes policiales.

Hoy se cumple una semana del hecho y su hermana habló con El Sol. Silvia Mónica Orozco contó que Jorge quedó parapléjico y tiene comprometidos algunos órganos. Debido a esto, los médicos lo indujeron al coma.

Además del estado de salud, la familia de la víctima señaló estar preocupada por el accionar de la Justicia con respecto al imputado de la causa, identificado como Rodrigo Emanuel Gil. “Queremos explicaciones de por qué este hombre estaba en libertad cuando tenía más de 20 causas en su contra”, señaló Silvia.

Y agregó: “Mi hermano no se merecía esto. Tenía sueños y proyectos por cumplir. Ahora no volverá a caminar y las probabilidades de vida son de 50 por ciento. Podría haberle pasado a cualquiera. No encontramos consuelo".

Lo cierto es que el imputado tenía varias causas en su contra y había salido de la cárcel 15 días antes del ataque, perpetrado durante la tarde del viernes pasado.

En su prontuario tiene causas por amenazas, lesiones, desobediencia y daño. La mayoría son denuncias de sus padres, que son adoptivos. Fuentes policiales relataron que Gil mantenía una relación complicada con ellos. Existen denuncias de maltrato físico del joven contra el hombre que lo adoptó y también por prenderle fuego un quincho.

¿Por qué a mí?

La víctima es padre de tres hijos y trabaja en el taxi aditamento 871. El viernes pasado iba en el vehículo por calle Federico Moreno y comenzaron a dispararle desde otro auto. El proyectil ingresó por el omóplato.

También sufrió lesiones en las piernas. Herido, fue llevado al Central. Su hermana alcanzó a cruzar algunas palabras con él: “Por qué a mí, si yo le hice nada a nadie”, le dijo antes de pasar al quirófano.

Tras los disparos, testigos identificaron el auto del agresor y anotaron la patente. Gracias a este aporte, llegaron hasta una casa de El Bermejo. Allí los esperaba el padre del acusado y un abogado y lo entregaron. También secuestraron el arma y quedó a disposición de la Justicia.

El imputado.