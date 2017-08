La reacción de Pampita cuando le preguntaron por la tapa de Oreiro

La polémica que se generó por las fotos de Natalia Oreiro en África, en el marco de su viaje humanitario para Unicef, sigue sumando voces. En este caso, Carolina “Pampita” Ardohain fue consultada por la tapa que realizó la actriz uruguaya y su reacción causó sorpresa.

Luego de las declaraciones de Federico Bal, quien criticó a Oreiro al decir “ponele que querés ayudar, ponele que te sirve la tapa, a 10 minutos de tu casa podés ayudar a gente de tu país por lo menos”, Este es el Show fue por Pampita para preguntarle qué pensaba de la tapa de la uruguaya.

“No, no, no, así mala onda. No. No vamos a hablar de eso”, tiró la jueza del Bailando cuando le mostraron la tapa de la Revista Gente que tiene como protagonista a Oreiro.

“Te va a ir muy mal conmigo si empezás así”, agregó.

Al preguntarle por las declaraciones del actor, la modelo expresó: “No quiero saber qué dijo Fede Bal, no me meto en conflictos de otras personas”. Y refiriéndose a la producción del programa conducido por José María Listorti y Paula Chaves, dijo: “Me sorprendió la producción, nunca tienen problemas conmigo y hoy estuvieron mala onda”.

“Si querés la nota hablamos de otro tema o si no se termina acá”, concluyó indignada.

¿Por qué Pampita reaccionó así? Recordemos que en 2015, durante las grabaciones de Entre caníbales, se rumoreó que Natalia Oreiro vivía un romance con Benjamín Vicuña, en ese entonces marido de la modelo.

Los años pasaron y el rumor quedó flotando. Pero el pasado julio, Analía Franchín reavivó la historia afirmó: “Oreiro y Vicuña se iban a un telo cerca de donde grababan”. “Ella, inclusive, se puso un poco intensa”, agregó.