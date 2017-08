Neymar firmó un contrato de 5 años con el Paris Saint Germain

El delantero brasileño Neymar ha firmado este jueves su contrato de cinco años con el París Saint Germain, hasta el 30 de junio de 2022, procedente del Barcelona, según anunció el club francés en un comunicado en su página web oficial.



"Estoy muy feliz de fichar por el París Saint Germain. Desde que llegué a Europa ha sido uno de los clubes más competitivos y más ambiciosos", explicó después de la rubrica del contrato con el equipo galo junto a directivos de su nuevo club.

El ex jugador del FC Barcelona aseguró que "desde que llegué a Europa, el club -PSG- ha sido uno de los más competitivos y ambiciosos. La ambición del París Saint-Germain me atrajo al club, junto con la pasión y la energía".



Neymar se mostró entusiasmado ante el nuevo reto que se le presenta: "He jugado cuatro temporadas en Europa y me siento listo para este nuevo reto. Desde hoy, voy a hacer todo lo posible para ayudar a mis nuevos compañeros y abrir nuevos horizontes al club".



"Estoy muy feliz de firmar con el París Saint-Germain, es un gran reto", aseguró Neymar.