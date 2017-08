Yosi, el rabino que ayuda a Yanina Latorre para perdonar a Diego

Hace unos días, invitada a Este es el Show, Yanina Latorre hizo una inesperada confesión a la hora de contar qué estaba haciendo para intentar superar la crisis con Diego Latorre tras los coletazos del #PuntitaGate. “Estoy viendo un rabino una vez por semana y me está ayudando un montón. El rabino es una persona que se casa, que tiene hijos. De hecho el rabino que yo veo, que es genial, es separado y logro una situación de empatía porque es muy pro-familia“, explicó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Y este jueves, Yosi, el rabino en cuestión, estuvo en el piso de LAM para contar un poco cuál en su misión con Yanina, o con cualquier pareja que está en crisis. “Cuando una pareja no tiene una meta, estamos en problemas“, aseguró el religioso y agregó sobre la situación del ex futbolsita con Natacha: “Yo no diría que hizo una imbecilidad, como dice Yanina. Yo lo llamaría un acto de tontera. Hay que pensar lo que vamos a decir, porque no somos animales. No es importante lo que se dice, sino cómo se dice”.

“Energéticamente no es lo mejor ser infiel. Pero no hay ningún ser humano perfecto. Yo digo que somos perfectamente imperfectos. Ser infiel no está bueno. Dios te aconseja una tendencia a seguir. Pero cuando te mandás una macana, hay que tomar un envión para seguir adelante“, explicó Yosi, buscando una manera de ver cómo una pareja puede salir de una situación en la que estuvo involucrado un tercero. “Si remamos juntos en la tormenta, se puede seguir“, agregó bajo la atención de todo el panel del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Luego de contar que tuvo relación también con Marcelo Tinelli, Jorge Lanata y Mauricio Macri por diversos temas, Yosi volvió a la relación de los Latorre. “A veces tenemos actos impulsivos, como animales, y no nos damos cuenta de lo que provocamos en el otro”, expresó, y añadió: “Diego tiene mucha fuerza de voluntad y quiere superar esta crisis. Con cada uno de ellos tengo un diálogo distinto y creo que juntos son dinamita, son explosivos“.

Yosi Baumgarten (es el rabino de El Gran Templo), desciende de un linaje de rabinos y líderes, entre los que se destaca su abuelo, Rabbi Dovber Baumgarten, quien fue el emisario pionero y fundador del movimiento Jabad Lubavitch en la Argentina.