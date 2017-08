El actor que busca su lugar como concejal de Tigre

El precandidato a concejal en Tigre por Cambiemos Segundo Cernadas, lejos del perfil de galán de telenovelas, opina que al Gobierno Nacional le irá "bien" en las elecciones, por considerar que "venimos de un pasado muy complicado y el camino que tomó el Gobierno era el único que podía tomar".

"Yo creo que nos va a ir muy bien en las elecciones, hay mucha gente que no la esta pasando bien pero sabe en el fondo que no hay que volver para atrás, que el camino es para adelante", aseguró Cernadas.

En una entrevista a DyN, el actor confesó que se inició en política en 2010 "ayudando a personas", aunque no lo expuso públicamente "para que no se interpretara que lo hacía para promocionar algo, lo hacía por el placer de poder dar una mano".

"Tengo un amor muy grande por mi país y una frustración desde hace años de ver un país que tiene oportunidades de salir adelante y no lo logra. No tenía expectativa de ningún tipo. Dije que quería dar una mano y dejar de quejarme para tener el país que todos soñamos", explicó.

Cernadas es conocido por su papel galán en novelas como "Los buscas de siempre", "Ricos y Famosos", "Muñeca Brava" y "Dulce Amor", sin embargo, en 2015 ganó una banca en el Concejo Deliberante de Tigre al integrar la lista que postuló a Ernesto Casaretto como candidato a intendente en la alianza entre el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el vecinalismo.

Luego de un año como concejal, renunció a su cargo para dedicarse de lleno a su rol de director de la UDAI de Anses, según Cernadas, a causa del anuncio del Gobierno de la reparación histórica para jubilados.

"En su momento yo hice las dos cosas juntas (ANSES y concejal), lo pude hacer porque son compatibles. Después vino la ola de reparación histórica y ahí necesité estar más en ANSES. El año que viene apuesto a hacer las dos cosas juntas, si no dejaré Anses y lo dejaré en manos de otra persona. Ojalá pueda hacer las dos cosas juntas", explicó.

En tanto, defendió la gestión del presidente Mauricio Macri porque "venimos de un pasado muy complicado y el camino que tomó el Gobierno era el único que podía tomar", y agregó: "Se va haciendo un cambio gradual, todos queremos que sea más rápido".

Sobre su futuro político aclaró que "no tiene aspiraciones a ser intendente", sin embargo descartó volver a la actuación en un futuro próximo ya que "las dos cosas juntas no se pueden hacer".

Como concejal, aseguró que buscará presentar proyectos para mejorar la salud porque "los vecinos quieren un hospital integral a nivel municipal. También piden cloacas que les prometieron hace años, los arroyos como se mantenían antes que ahora no se limpian y se inundan. Esos proyectos, para que tengan más impulso necesitamos más concejales y a eso apostamos".