Por qué los bancos no otorgan 100 por ciento del importe de los créditos hipotecarios

Cuando uno sueña en comprar una casa lo primero que piensa es cómo obtener el dinero para tal fin. Los bancos hoy están autorizados a prestar hasta el 80% del valor de la propiedad el resto, es decir, el 20% dependerá del ahorro del interesado.

Frente a esta situación, muchas familias desisten de la posibilidad de solicitar un préstamo hipotecario ya que les es imposible contar con ese ahorro previo.

El gerente de un importante banco de Mendoza aseguró que es una realidad que plantean mucho en las sucursales pero nada pueden hacer, además, refiere que este año, con los préstamos UVA y los Procrear se ha flexibilizado mucho la solicitud de requisitos, una de las exigencias tiene que ver con que se computa el neto del sueldo y no el bruto como era años atrás.

Hoy las exigencias de los bancos son más flexibles para quienes deseen sacar el préstamo

Una cuestión cultural

Hace un poco más de 15 años pedir un préstamo hipotecario no era una osadía. La gente sabía que el banco le financiaba el 100% del total, sólo tenía que asumir el compromiso de pagar esa deuda.

Hoy no existe la posibilidad de que el banco otorgue el 100% del préstamo y, según explicó Edgardo Civit Evans, ex titular del Banco Hipotecario Nacional y Economista, los motivos son porque las entidades hoy necesitan quedarse con una parte de ese préstamo como garantía.

“Soy partidario de que los bancos deberían financiar la totalidad del préstamo, teniendo en cuenta que no hay propiedad que no cueste menos de 1.500.000 pesos, lo que implica un ahorro de 200 o 300 mil pesos, algo que no todos disponen”, refirió Civit Evans.

La mayoría de las casas se venden por un importe superior al millón y medio

Civit Evans asumió la presidencia del Banco Hipotecario Nacional en 1989 y, en ese entonces, las entidades financiaban el 100%. “Lamentablemente la falta de recursos hizo que esa modalidad cambiara. El principal motivo fue la mora, lo que produjo que no hubiera recupero, algo similar a lo ocurrido con las casas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)”, manifestó el economista.

Si bien la falta de pago se debió a la gran inflación que hubo en esos años, en los que gobernaba Raúl Alfonsin, mucho tuvo que ver la falta de cultura de los que solicitaban préstamos.

“Las exigencias no eran menores a las de ahora. El compromiso tenía que ser continuo durante los 20 o 30 años de la amortización, sino, ocurría lo que ha planteado ahora el Nación: extender el plazo de 30 años a 40, con el único objetivo de que la gente pagara”, explicó el especialista.

En Argentina la cultura del "no pago" es moneda corriente, aseguró el economista argumentando que esa postura hizo que los beneficios fueran desapareciendo. “No es lo mismo cuando no pagan dos clientes a cuando no lo hacen 10 mil, 20 mil o 50 mil”, dijo.

Cuando Civit Evans asumió en el Hipotecario había un 67% de dedudores, la mayoría de ellos debía más de tres cuotas. Frente a ello, el economista aplicó como regla que sólo accedían a los préstamos aquellos que pudieran pagar un 20% de su ingreso mensual. De ese modo, la mora bajó al 16%.

“Es un tema muy complejo de resolver y cada vez es más notorio el déficit habitacional. Sino se construye a la misma velocidad que el crecimiento poblacional, el déficit se va incrementando”, manifestó.

Sobre el final de la nota, el ex presidente del Banco Hipotecario Nacional aseguró que pese a la realidad que vive el país hoy sería posible que los bancos financien el 100% de los préstamos, no lo hacen para generar un colchón financiero con ese 20% que las personas tienen que presentar como ahorro previo”, manifestó.

La necesidad de un Estado presente

El economista Sebastián Laza refirió que es importante que el Estado se plantee la situación teniendo en cuenta la necesidad de la gente por tener su propia casa.

“Hoy las entidades crediticias están muy flexibles en cuanto a las exigencias solicitadas, las tasas son bajas pero el gran inconveniente está en ese 20% o 30% de ahorro que la gente no dispone. Creo que el Estado va a tener que replantearse esta realidad y subsidiar ese importe porque cada vez son más los que aseguran no tenerlo. Hoy no es fácil contar con 300 mil pesos de ahorro, por ello, muchos desisten de la operación”, manifestó Laza.