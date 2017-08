La bandera de Comunicaciones con la frase de Bielsa

Los jugadores de Comunicaciones salieron a la cancha de Defensores de Belgrano a disputar los 5 minutos que faltaban ante Deportivo Riestra, con una bandera en la que se observó una frase de Marcelo Bielsa.

El plantel de Comu, perjudicado por el fallo de la AFA, dejó un claro mensaje de juego y respeto, en una semana con condimentos lamentables que rodearon a un partido de fútbol.

La bandera:

El capitán de Comunicaciones, Lucas Banegas, disparó hoy contra la AFA al sostener que la dirigencia que encabeza Claudio Tapia tuvo la chance "cambiar y no lo hizo", al decidir que se jueguen los cinco minutos que restaban de la final del reducido a la B Nacional frente a Riestra.

"Esperemos que alguna vez cambie esto. Tuvieron una chance importante y no lo hicieron. Nosotros no fallamos. no invadimos, no agrandamos las áreas. AFA tuvo la chance y no lo cambió, hay que respetar pero no compatimos", dijo Banegas apenas terminó el partido.